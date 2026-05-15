삼성전자 경제적 손실 이미 시작… ‘웜다운’ 작업 착수

실질적인 경제적 손실이 이미 시작됐다.

서울 삼성전자 서초사옥. 연합

15일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 파업에 따른 피해를 최소화하기 위해 전날부터 생산 프로세스를 조정하는 ‘웜다운(Warm-down)’ 작업 등 사전 조치에 본격 착수했다.

경기도 수원시 삼성전자 본사. 연합