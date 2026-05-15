“선생님한테 의자 던지고 주먹질까지”…초등생이 교사 폭행

지난달 중순 제주의 한 초등학교에서 발생한 교권 침해 사건 현장 사진. 제주교사노동조합 제공

15일 제주교사노동조합에 따르면 지난달 중순 제주의 한 초등학교 교사 A씨는 학생 B군으로부터 주먹질과 발길질을 당했다.

사건이 일어난 장소는 위기 학생을 상담·지원하는 공간인 교내 ‘

’였다. B군은 다른 학생과 마찰을 빚은 뒤 분리 지도를 받던 중 갑자기 3층 창문으로 탈출하려고 했다. 이를 제지하자 교사를 때리면서 의자도 집어 던졌다.

교장과 교감 등 교사 5명이 현장에 도착한 뒤에야 해결됐다.

교사 A씨는 이 사건으로 2주간 치료를 받아야 하는 상해를 입었다. 현재는 불면과 불안·우울 증상으로 정신과 치료를 받고 있다. 해당

제주교사노조 “이번 사건은 분리 조처된 위클래스 학생을 교사 개인이 혼자 감당해야 하는 구조적 한계를 드러냈다”며

분리 지도 학생을 교사 1인이 전담하는 구조 개선, 교권보호위원회 전문 대응팀 지원 등을 촉구했다.