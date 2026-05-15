“내가 취소하면 위약금, 항공사 취소하면 무보상” 아우성

인천국제공항 제1여객터미널 출국장에 모인 여행객들. 국민일보DB

15일 항공업계에 따르면 국내 항공사 대다수가 항공유 등 비용 부담을 줄이기 위해 4월 이후 단거리 노선 위주로 운항을 축소하고 있다.

베트남의 경우 현지 급유 시 추가 비용이 너무 많이 들어 1순위로 감축에 들어갔다.

막상 내 비행기가 감편이 된다면 불만이 생길 수밖에 없다.

이런 가운데 최근 유가 하락세가 지속하면서 6월 국제선 유류할증료 단계가 낮아지리라는 분석이 나온다.