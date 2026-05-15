김성제 “고천동, 새로운 의왕 행정·문화·생활 중심지로”
김성제 경기도 의왕시장 후보(국민의힘)가 “고천동을 의왕의 새로운 행정·문화·생활 중심지로 육성하겠다”고 말했다.
김성제 후보는 14일 ‘고천 복합행정문화타운 조성 프로젝트’ 발표를 통해 “고천동은 현재 의왕시청과 의왕시의회, 경찰서, 소방서, 보건소, 중앙도서관, 아름채 노인복지관, 청소년수련관 등 의왕의 핵심 행정·복지 기능이 집적된 지역”이라며 이같이 밝혔다.
최근 고천지구 개발과 신규 아파트 입주가 이어지며 젊은 세대와 학부모층 유입이 빠르게 늘어나고 있는 만큼, 생활문화 인프라와 커뮤니티 기능을 대폭 강화하겠다는 구상이다.
이에 따라 이번 프로젝트에는 복합커뮤니티센터 건립과 공공수영장 조성, 의왕문화원 이전 추진 등이 포함됐다.
우선 고천동 일대에 지하 2층~지상 5층 규모의 복합커뮤니티센터 건립을 추진한다. 해당 시설에는 주민 요구가 지속 제기돼 온 공공수영장을 비롯해 생활체육시설, 청년 공유공간, 북라운지, 문화 프로그램실, 가족 커뮤니티 공간 등이 함께 조성될 예정이다. 또 청년층과 직장인을 위한 공유오피스와 스터디 공간, 소규모 크리에이터 공간 등도 함께 검토된다. 어린이 놀이·체험 공간과 부모 휴게 공간, 돌봄 기능 등을 포함해 가족 중심 생활 플랫폼으로 조성하겠다는 계획이다.
이와 함께 의왕문화원 이전도 추진된다. 중앙도서관 인근 부지를 활용해 시민 참여형 문화거점 공간으로 새롭게 조성하겠다는 것이다.
특히 민선8기 최대 성과 중 하나로 평가받는 문화예술회관 개관과 연계해 민선9기에는 문화예술재단 설립을 추진할 계획이다. 이를 통해 공연과 문화 프로그램 기능을 실질적으로 강화하겠다는 방침이다..
김성제 후보는 “과거 낙후된 구도심 이미지가 강했던 고천동이 이제는 젊은 인구가 유입되는 신도시형 중심지로 빠르게 변화하고 있다”며 “고천동의 변화는 구도심도 충분히 새롭게 변화할 수 있다는 가능성을 보여준 상징적인 사례”라고 강조했다. 이어 “민선9기에는 시민 삶의 질과 문화·교육·생활 수준을 더욱 촘촘하게 완성해 나가겠다”고 덧붙였다.
의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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