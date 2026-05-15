추미애 “경기 북부를 대한민국 미래산업·평화경제 중심지로”

추미애 경기도지사 후보(

14일

이는 경기 북부를 기존의 ‘접경지역’ 이미지에서 벗어나 ‘상생과 번영의 평화지대’로 전환하는 데 초점을 맞춘 것으로 해석된다.

경기 북부 평화경제특구는 첨단산업, 스마트농업, 관광산업이 결합된 복합 발전모델로 추진된다. 현재 연천, 파주, 포천이 평화경제특구 후보지로 거론되는 만큼, 지역별 특성과 산업 기반을 반영해 경기 북부의 신성장 거점을 조성한다는 구상이다.