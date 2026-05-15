‘이러다 나락 간다’… 김정관 “파업시 긴급 조정 불가피”

김정관 산업통상부 장관은 삼성전자 노조가 오는 21일 총파업에 돌입할 경우

글로벌 신뢰 저하로 한국 경제에 돌이킬 수 없는 손실이 이어질 수 있다고 경고했다.

경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합

김정관 산업통상부 장관이 방미 일정을 마친 뒤 지난 10일 인천국제공항을 통해 귀국해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 지난 13일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열린 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문을 마치고 나와 취재진 질문에 답하고 있다. 연합