‘윤창호법 처벌 1호’ 손승원… 이번엔 만취해 역주행

무면허 음주운전과 뺑소니 사고 혐의로 기소된 배우 손승원씨가 2019년 4월 11일 선고 공판을 위해 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어가는 모습. 뉴시스

‘내 차가 용산 경찰서에 있으니 블랙박스 저장장치를 빼가라’고 요청하는 등 증거 인멸을 시도한 것으로 알려졌다.