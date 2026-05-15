‘윤창호법 처벌 1호’ 손승원… 이번엔 만취해 역주행

‘윤창호법 1호 연예인’으로 실형을 선고받았던 배우 손승원(36)씨가 또다시 만취한 채 도로를 역주행한 혐의로 징역 4년을 구형받았다.
검찰은 14일 서울서부지법 형사5단독 김형석 부장판사 심리로 열린 손씨의 도로교통법위반(음주운전) 혐의 결심공판에서 징역 4년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.
선고기일은 다음 달 11일로 지정됐다.
손씨는 지난해 11월 혈중 알코올 농도 0.165%의 만취 상태로 강변북로를 역주행하다 경찰에 붙잡힌 뒤 지난 2월 기소됐다.
사고 직후 경찰 조사 과정에서 “대리기사가 차를 버리고 갔다”고 거짓말을 하거나, 여자친구를 시켜 ‘내 차가 용산 경찰서에 있으니 블랙박스 저장장치를 빼가라’고 요청하는 등 증거 인멸을 시도한 것으로 알려졌다.
손씨가 음주운전으로 붙잡힌 건 이번이 다섯 번째다. 재판을 불과 엿새 앞둔 지난 8일에도 무면허 상태로 차량을 운전한 사실이 추가로 드러나 충격을 안겼다.
손씨는 2018년 서울 시내에서 혈중알코올농도 0.21% 상태로 운전하다 멈춰 있던 택시를 들이받고 달아난 혐의로 구속기소됐다.
이 일로 면허가 취소되고 수사를 받으면서도 같은 해 12월 서울 강남구 신사동에서 부친 소유 자동차로 마주 오던 차량을 들이받고 도주한 혐의로 경찰에 체포됐다.
당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.206%였으며, 동승자였던 후배 배우에게 ‘네가 운전을 했다고 하라’고 강요한 사실이 알려져 공분을 샀다.
당시 법원은 ‘윤창호법’으로 불리는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의를 적용해 손씨에게 징역 1년 6개월의 실형을 선고했다.
윤창호법은 2018년 9월 부산 해운대구에서 만취 운전자가 몰던 차량에 치여 뇌사상태에 빠졌다가 세상을 떠난 윤창호씨 사망 사건을 계기로 개정된 법이다. 음주운전으로 인명 피해를 낸 운전자에 처벌 수위를 높이는 것이 골자다.
손씨는 2009년 뮤지컬 ‘스프링 어웨이크닝’으로 데뷔했다. ‘너를 기억해’, ‘동네변호사 조들호’, ‘으라차차 와이키키’ 등 다수의 드라마에 출연했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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