[속보] 미중 정상회담에 미 증시 훈풍… 다우 5만 돌파

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 정상회담을 갖고 관계 정상화를 모색하자 뉴욕증시가 강세로 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 370.26포인트(0.75%) 오른 50,063.46에 거래를 마쳤다.
다우지수가 종가 기준으로 50,000선을 회복한 것은 지난 2월 11일 이후 3개월 만에 처음이다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 56.99포인트(0.77%) 오른 7,501.24에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 232.88포인트(0.88%) 오른 26,635.22에 각각 마감했다.
S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 상승으로 최고치 기록을 다시 경신했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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