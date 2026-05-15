대전 헤레디움, ‘이봉 랑베르’ 특별전 개최
한불 수교 140주년 기념 전시
세계적 작가 작품 46점 공개
대전 복합문화예술공간 헤레디움(HEREDIUM)이 한불 수교 140주년을 기념해 프랑스 현대미술 컬렉션 특별전 ‘이봉 랑베르: 예술가의 곁에서’를 선보인다.
이번 전시는 헤레디움과 프랑스 콜렉시옹 랑베르(Collection Lambert)가 공동 기획했으며, 프랑스 현대미술 컬렉터 이봉 랑베르(Yvon Lambert)의 소장품을 중심으로 구성됐다. 전시는 오는 5월 17일부터 7월 26일까지 진행된다.
전시장에서는 장-미셸 바스키아와 솔 르윗, 사이 톰블리, 다니엘 뷔렌, 크리스티앙 볼탕스키 등 17명의 현대미술 작가 작품 46점을 만나볼 수 있다. 회화와 조각, 설치, 사진 등 다양한 장르를 통해 1960년대 이후 현대미술의 실험성과 시대 흐름을 소개한다.
특히 이번 전시는 컬렉터의 시선으로 현대미술을 조망한다는 점에서 주목받고 있다. 이봉 랑베르는 작품 수집 과정에서 작가들과 장기간 교류하며 초기 작업 단계부터 함께해 온 인물로 알려져 있으며, 그의 컬렉션에는 이러한 관계와 시대적 흐름이 반영돼 있다는 설명이다.
이봉 랑베르는 1960년대 프랑스 파리에서 갤러리를 운영하며 미니멀리즘과 개념미술 등 새로운 예술 흐름을 국제 미술계에 소개해 왔다. 그의 컬렉션은 현대미술의 변화 과정과 실험적 시도를 보여주는 대표 사례 가운데 하나로 평가받고 있다.
최근 미술계에서는 작품 감상뿐 아니라 전시 기획 의도와 컬렉션 서사를 함께 경험하려는 관람 문화가 확대되고 있다. 이에 따라 국내 문화공간들도 해외 유명 컬렉션과 협업해 차별화된 전시 콘텐츠를 선보이는 사례가 늘어나는 분위기다.
또한 이번 전시는 회화 중심 전시에서 벗어나 설치와 사진, 조각 등 다양한 매체 작품을 함께 구성해 현대미술의 폭넓은 표현 방식을 경험할 수 있도록 했다. 업계에서는 복합 장르 전시에 대한 대중 관심도 점차 높아지고 있다고 보고 있다.
함선재 헤레디움 관장은 “이번 전시는 세계적인 현대미술 컬렉션을 국내 관람객들에게 소개하는 동시에 예술가와 컬렉터 사이의 관계를 함께 조명하는 자리”라며 “동시대 미술의 의미를 보다 입체적으로 경험할 수 있는 전시가 되길 기대한다”고 말했다.
한편, 헤레디움은 1922년 지어진 옛 동양척식주식회사 건물을 복원해 2022년 복합문화예술공간으로 조성된 공간이다. 전시와 공연, 강연 등 다양한 문화 프로그램을 운영하며 지역 문화예술 플랫폼 역할을 이어가고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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