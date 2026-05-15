[단독] 한은 해외 ETF ‘폭풍 매수’…1분기 41억달러, 81% 급증

S&P500·선진국 주식형 ETF 중심 보유액 대폭 확대

회사채 ETF는 올해 1분기 포트폴리오서 빠져

금 ETF 매입도 검토…외환보유액 안정성·유동성 논란도



한국은행이 보유 외화자산을 활용한 해외 상장지수펀드(ETF) 직접투자 규모를 올해 1분기 41억 달러대로 늘린 것으로 확인됐다. 지난해 말 22억8000만 달러 수준이던 보유액이 석 달 만에 약 81% 가량 급증했다. 한은이 외부 운용사에 맡기던 해외 주식 자금 일부를 직접 굴리는 방식으로 전환한 뒤 투자 규모를 빠르게 키우고 있는 것이다.



15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 한은의 2026년 1분기 13F 보고서에 따르면 한은은 지난 3월 말 기준 3개 해외 ETF에 총 41억3359만 달러를 투자했다. 직전 분기인 지난해 말 4개 ETF에 22억8343만 달러를 보유했던 것과 비교하면 3개월 사이 18억5016만 달러 늘었다.





투자 확대는 미국 대형주 ETF와 선진국 주식 ETF에 집중됐다. 한은은 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 아이셰어즈 코어(iShares Core) S&P 500 ETF에 14억8155만 달러를, 뱅가드(Vanguard) S&P 500 ETF에 14억8172만 달러를 각각 투자했다. 미국을 제외한 선진국 주식시장에 투자하는 아이셰어즈 코어 MSCI 인터내셔널(International) ETF 보유액도 11억7031만 달러로 집계됐다.



보유 수량 자체도 크게 늘었다. 한은의 아이셰어즈 S&P500 ETF 보유 주식 수는 지난해 말 117만6987주에서 올해 1분기 226만8111주로 증가했다. 뱅가드 S&P500 ETF도 128만5416주에서 247만9662주로 늘었다. MSCI 인터내셔널 ETF 역시 760만7921주에서 1400만3997주로 확대됐다.



반면 지난해 말 투자했던 4364만 달러 규모의 미국 투자등급 회사채 ETF는 올해 1분기 13F 보유 목록에서 빠졌다. 이에 따라 한은의 13F 신고 대상 ETF는 4종에서 3종으로 줄었다. 다만 전체 신고액은 오히려 크게 늘었다. 해외 ETF 직접운용의 중심축이 채권형보다 주식형 상품으로 한층 더 뚜렷해진 셈이다.





한은은 지난해 초 외자운용원에 주식운용팀을 신설하고 해외 주식 직접운용을 시작했다. 그동안 외부 운용사에 맡기던 일부 자금을 회수해 직접 굴리는 방식으로 전환한 것이다.



한은 관계자는 “외환보유액 운용 수익률과 자산배분 효율성을 높이기 위한 조치”라며 “개별 종목이 아닌 ETF를 활용해 분산투자 원칙을 지켰다”고 설명했다. 원화를 달러로 바꿔 투자하는 ‘서학개미’와 달리 기존 외화자산의 운용 방식을 조정한 것이어서 환율 변동과는 직접적인 관련이 크지 않다는 입장이다.



다만 중앙은행의 해외 주식 ETF 직접운용이 짧은 기간 빠르게 확대되면서 외환보유액의 안정성과 유동성 원칙을 둘러싼 논란은 이어질 전망이다. 외환보유액은 위기 때 외환시장 안정을 위해 즉시 동원돼야 하는 국가 비상금인 만큼 수익성보다 안전성이 우선돼야 한다는 지적이 나온다. 글로벌 증시가 하락할 경우 주식형 ETF도 평가손실을 피하기 어렵다.





한은은 현재 금 현물 ETF 매입도 검토하고 있다. 주식 ETF에 이어 금 ETF까지 직접운용 대상이 넓어질 경우 중앙은행 외화자산의 운용 범위가 일반 기관투자자의 포트폴리오와 가까워지는 것 아니냐는 비판도 제기될 수 있다.



금융권 관계자는 “투자 대상을 다변화하는 취지는 이해하지만 중앙은행 자산 운용은 안정성과 유동성이 최우선”이라며 “직접운용 확대의 기준과 위험관리 원칙을 보다 투명하게 설명할 필요가 있다”고 말했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국은행이 보유 외화자산을 활용한 해외 상장지수펀드(ETF) 직접투자 규모를 올해 1분기 41억 달러대로 늘린 것으로 확인됐다. 지난해 말 22억8000만 달러 수준이던 보유액이 석 달 만에 약 81% 가량 급증했다. 한은이 외부 운용사에 맡기던 해외 주식 자금 일부를 직접 굴리는 방식으로 전환한 뒤 투자 규모를 빠르게 키우고 있는 것이다.15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 한은의 2026년 1분기 13F 보고서에 따르면 한은은 지난 3월 말 기준 3개 해외 ETF에 총 41억3359만 달러를 투자했다. 직전 분기인 지난해 말 4개 ETF에 22억8343만 달러를 보유했던 것과 비교하면 3개월 사이 18억5016만 달러 늘었다.투자 확대는 미국 대형주 ETF와 선진국 주식 ETF에 집중됐다. 한은은 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 아이셰어즈 코어(iShares Core) S&P 500 ETF에 14억8155만 달러를, 뱅가드(Vanguard) S&P 500 ETF에 14억8172만 달러를 각각 투자했다. 미국을 제외한 선진국 주식시장에 투자하는 아이셰어즈 코어 MSCI 인터내셔널(International) ETF 보유액도 11억7031만 달러로 집계됐다.보유 수량 자체도 크게 늘었다. 한은의 아이셰어즈 S&P500 ETF 보유 주식 수는 지난해 말 117만6987주에서 올해 1분기 226만8111주로 증가했다. 뱅가드 S&P500 ETF도 128만5416주에서 247만9662주로 늘었다. MSCI 인터내셔널 ETF 역시 760만7921주에서 1400만3997주로 확대됐다.반면 지난해 말 투자했던 4364만 달러 규모의 미국 투자등급 회사채 ETF는 올해 1분기 13F 보유 목록에서 빠졌다. 이에 따라 한은의 13F 신고 대상 ETF는 4종에서 3종으로 줄었다. 다만 전체 신고액은 오히려 크게 늘었다. 해외 ETF 직접운용의 중심축이 채권형보다 주식형 상품으로 한층 더 뚜렷해진 셈이다.한은은 지난해 초 외자운용원에 주식운용팀을 신설하고 해외 주식 직접운용을 시작했다. 그동안 외부 운용사에 맡기던 일부 자금을 회수해 직접 굴리는 방식으로 전환한 것이다.한은 관계자는 “외환보유액 운용 수익률과 자산배분 효율성을 높이기 위한 조치”라며 “개별 종목이 아닌 ETF를 활용해 분산투자 원칙을 지켰다”고 설명했다. 원화를 달러로 바꿔 투자하는 ‘서학개미’와 달리 기존 외화자산의 운용 방식을 조정한 것이어서 환율 변동과는 직접적인 관련이 크지 않다는 입장이다.다만 중앙은행의 해외 주식 ETF 직접운용이 짧은 기간 빠르게 확대되면서 외환보유액의 안정성과 유동성 원칙을 둘러싼 논란은 이어질 전망이다. 외환보유액은 위기 때 외환시장 안정을 위해 즉시 동원돼야 하는 국가 비상금인 만큼 수익성보다 안전성이 우선돼야 한다는 지적이 나온다. 글로벌 증시가 하락할 경우 주식형 ETF도 평가손실을 피하기 어렵다.한은은 현재 금 현물 ETF 매입도 검토하고 있다. 주식 ETF에 이어 금 ETF까지 직접운용 대상이 넓어질 경우 중앙은행 외화자산의 운용 범위가 일반 기관투자자의 포트폴리오와 가까워지는 것 아니냐는 비판도 제기될 수 있다.금융권 관계자는 “투자 대상을 다변화하는 취지는 이해하지만 중앙은행 자산 운용은 안정성과 유동성이 최우선”이라며 “직접운용 확대의 기준과 위험관리 원칙을 보다 투명하게 설명할 필요가 있다”고 말했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지