시진핑, 국빈만찬서 “MAGA와 중국몽 양립 가능”
미중 정상이 14일 베이징 정상회담을 마친 뒤 국빈 만찬에서 덕담을 주고받으며 관계 안정화 의지를 재확인했다.
시진핑 중국 국가주석은 이날 오후 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에서 중미 양국의 공존과 협력 가능성을 강조했다. 시 주석은 “중미 양국 인민은 모두 위대한 인민”이라며 “‘중화민족의 위대한 부흥’과 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA·Make America Great Again)는 완전히 양립할 수 있고, 서로의 성취는 세계를 이롭게 할 것”이라고 말했다.
시 주석은 이어 1970년대 미중 데탕트를 이끈 리처드 닉슨 전 미국 대통령과 헨리 키신저 전 국무장관, 이른바 ‘핑퐁 외교’를 거론하며 양국 관계 개선의 역사도 상기시켰다.
그러면서 “나는 트럼프 대통령과 함께 중미 관계와 지역 형세에 관해 심도 있게 의견을 교환했다”며 “우리는 중미 관계가 현재 세계에서 가장 중요한 양자 관계이고, 잘 해나가야 망쳐서는 안 된다고 인식해왔다. 우리는 ‘중미 건설적 전략 안정 관계’를 구축해 중미 관계의 안정적이고 건강하며 지속 가능한 발전을 추동함으로써 세계에 더 많은 평화·번영·진보를 가져오는 데 동의했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령도 이번 회담을 긍정적으로 평가하며 화답했다. 그는 “우리는 중국 대표단과 매우 긍정적이고 생산적인 대화와 회의를 가졌다”고 말했다.
이어 “오늘 저녁은 우리가 논의했던 몇 가지 사안들을 친구들 사이에서 이야기할 또 하나의 소중한 기회”라면서 “모두 미국과 중국에 좋은 것들”이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 시 주석과 펑리위안 여사를 오는 9월 24일 백악관으로 공식 초청하기도 했다.
이날 오전 공식 환영행사와 정상회담, 낮 톈탄공원 산책에 이어 하루 동안 세 차례 만난 두 정상은 만찬장에도 나란히 입장했다. 시 주석이 착석을 권하자 트럼프 대통령은 원형 테이블에 앉았고, 두 정상은 서로의 축사가 끝날 때마다 일어서서 박수를 보낸 뒤 가까이서 대화를 나눴다.
주빈석에는 양국 최고위급 인사들도 함께 자리했다. 미국 측에서는 마코 루비오 국무장관과 스콧 베선트 재무장관 등이 배석했고, 중국 측에서는 리창 총리와 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기, 왕이 당 중앙외사판공실 주임, 허리펑 부총리 등이 참석했다. 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프 부부와 일론 머스크 테슬라 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등 미국 기업인들도 만찬장을 함께했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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