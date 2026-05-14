“시민 부름에 응답” 주광덕, 남양주시장 후보 등록

주광덕 국민의힘 남양주시장 후보. 주광덕 캠프 제공

주 후보는 “어제 오후 시청광장에 모였던 많은 시민들께서 저에게 다시 남양주 발전을 위해 꼭 출마해 달라고 요청하셨다”며 “그 간절한 목소리를 들으며 정치의 출발점과 최종 목적지가 어디에 있어야 하는지 깊이 생각했다”고 후보 등록 배경을 밝혔다.