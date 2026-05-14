트럼프, 베이징 만찬서 시진핑 부부 백악관 공식 초청
중국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 성과에 만족감을 드러내며 시 주석 부부를 미국으로 공식 초청했다.
14일(현지시간) 트럼프 대통령은 베이징 인민대회당에서 시 주석이 주최한 국빈 만찬에 참석해 “우리는 중국 대표단과 매우 긍정적이고 생산적인 대화와 회의를 가졌다”며 이번 회담을 높이 평가했다.
그는 화기애애한 만찬 분위기를 전하며 “오늘 저녁은 우리가 논의했던 몇 가지 사안들을 친구들 사이에서 이야기할 또 하나의 소중한 기회”라면서, 이러한 논의들이 “모두 미국과 중국에 좋은 것들”이라고 강조했다.
특히 이날 트럼프 대통령은 “시 주석과 (부인) 펑리위안 여사에게 오는 9월 24일 백악관을 방문해주기를 공식 초청하게 돼 영광”이라며 시 주석 부부의 미국 답방을 공식 제안해 눈길을 끌었다.
트럼프 대통령은 만찬사를 마무리하면서 “미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해서”라고 건배를 제의했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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