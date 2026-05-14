민경선 “고양시, 우주항공 산업도시로 도약”
추미애 경기도지사 후보와 항공우주 산업 육성 비전 제시
더불어민주당 민경선 고양시장 후보가 14일 고양시 선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입한 가운데, 추미애 경기도지사 후보와 함께 경기북부 우주항공·MRO(유지·보수·정비) 산업 육성 비전을 발표했다.
민 후보는 이날 후보 등록 직후 시민들과 만나 “고양시를 다시 명품 도시로 세우겠다”며 “청년 일자리와 미래산업 기반을 확대해 멈춰 선 고양의 엔진을 다시 돌리겠다”고 밝혔다.
그는 도시 활력 회복과 주거환경 개선, 미래형 산업 육성을 핵심 비전으로 제시하며 본격적인 표심 공략에 나섰다.
이날 한국항공대학교에서 열린 간담회에서 민 후보와 추 후보는 경기북부를 대한민국 미래 우주항공 산업의 중심지로 육성하겠다는 구상을 공개했다.
추 후보는 한국항공대의 연구 인프라와 경기북부 미군 반환공여지를 연계해 미래 항공산업 거점을 조성하겠다고 설명했다.
이날 행사에는 김성회·한준호·이기헌·김영환 의원과 이재강 의원, 허희영 한국항공대 총장, 홍남기 석좌교수, 박종승 석좌교수 등이 참석해 산·학·연 협력 의지를 밝혔다.
양측은 우선 경기북부 내 22개 미군 반환공여지를 활용해 미래항공교통(AAM)과 차세대 우주기술 실증 단지를 구축하겠다는 계획을 내놨다.
이어 항공·우주 장비 유지·보수·정비(MRO) 산업단지 조성을 통해 고부가가치 일자리와 산업 생태계를 확대하겠다고 밝혔다.
또 항공 인프라와 지능형 로봇 기술을 결합한 첨단 특화단지를 조성해 글로벌 기업을 유치하고 고양시를 미래산업 전초기지로 육성하겠다는 구상도 제시했다.
특히 민 후보는 미래 항공산업 인재 육성을 위해 ‘고양 항공과학고등학교’ 설립을 공식 건의했으며, 한국항공대 영재학교 프로그램과 연계한 항공·우주 인재 지원 확대 방안도 강조했다.
민 후보는 “추미애 후보와 함께 고양시를 대한민국 우주항공 산업의 심장으로 만들겠다”며 “고양의 아이들이 세계적인 항공 전문가로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사