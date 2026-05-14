중동사태 잉크 부족에 日식품사 인쇄 면적 줄인다
중동 사태 장기화로 인한 인쇄용 잉크 수급 불안정이 일본 식품업계의 포장지 풍경까지 바꿔놓고 있다.
14일 현지 업계에 따르면 일본의 대형 식품기업 ‘가고메’는 잉크 공급 부족 현상에 대응하기 위해 자사 주력 상품인 케첩의 비닐 포장지 디자인을 변경해 색상 인쇄 면적을 줄이기로 결정했다. 새롭게 적용되는 디자인은 잉크가 들어가는 부분을 축소하는 대신, 투명한 비닐 영역을 넓힌 것이 특징이다.
가고메 측은 이번 포장지 변경에 대해 “오랫동안 친숙한 디자인을 변경하는 것은 괴롭지만 제품을 안정적으로 공급하기 위한 부득이한 조치”라고 설명했다. 과거 한국의 오뚜기와 기술 제휴를 맺기도 했던 가고메는 이달 하순부터 새 디자인이 적용된 제품을 순차적으로 시장에 내놓을 예정이다.
이러한 ‘잉크 다이어트’ 조치는 가고메뿐만이 아니다. 유명 과자 제조업체인 ‘가루비’ 역시 중동 정세 불안으로 인쇄용 잉크 확보에 비상이 걸리자, 최근 간판 제품인 ‘포테토칩스’ 포장지를 당분간 총천연색이 아닌 흑백으로 인쇄해 출하하겠다는 계획을 납품업체들에 공지한 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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