크래프톤 출산·육아 지원 제도 시행 1년… 출생아 2배 늘어
크래프톤이 지난해 2월 강화한 출산 및 육아 지원 제도의 1년 성과를 공개했다.
이 제도는 국가적 과제인 저출생 극복에 기여한다는 취지로 시작했다. 출산부터 양육까지 전 과정을 아우른다. 작년 1월 1일 이후 출산한 구성원에게 자녀당 생애 최대 1억원을 제공한다.
또한 육아휴직 기간을 최대 2년까지 연장하고 대체인력 채용을 자동화하는 등 비현금성 지원을 늘렸다.
제도 도입 후 가시적인 결과물이 나오고 있다. 올해 1월부터 4월까지 크래프톤 사내 출생아 수는 46명으로 2025년 23명과 2024년 21명 등 지난 2년 동기 대비 2배가량 증가했다.
크래프톤은 서울대 인구정책연구센터와 실질적 효과를 분석하는 연구도 진행 중이다. 분석 결과 현금성 지원은 사회적 문제에 대한 회사의 진정성을 구성원에게 전달하는 역할을 한 것으로 나타났다. 응답자의 83.4%가 이에 공감했다.
반면 출산 인식에 직접적인 영향을 준 것은 자녀 돌봄 재택근무와 배우자 휴가 등 비현금성 제도였다. 일하는 시간을 조정하고 양육 환경을 뒷받침하는 지원이 긍정적인 인식으로 이어졌다.
생애주기별로 미혼 구성원은 업무 몰입 향상, 기혼 무자녀 구성원은 조직문화 신뢰, 기혼 유자녀 구성원은 일과 가정 양립 지원이 출산 의향을 높였다.
최재근 크래프톤 GOD(General Operations Dept.) 실장은 “이번 연구를 통해 기업이 사회적 문제 해결에 적극적으로 동참할 때 실질적 변화를 가져올 수 있음을 확인했다”며 “앞으로도 크래프톤은 출산·육아 지원 제도를 통해 기업의 사회적 책임을 모범적으로 실천하고, 일과 가정을 함께 챙길 수 있는 문화를 지속적으로 조성해 나갈 것”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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