금양상선, 중소 선사 첫 친환경 하이브리드 인증
국내 연근해 중소 선사 첫 사례
전기 하이브리드 추진 시스템 적용
IMO 환경 규제 대응 친환경 전환
금양상선이 국내 연근해 중소 선사 가운데 처음으로 하이브리드 추진 선박에 대한 친환경 인증을 획득했다.
한국선급(KR)은 금양상선의 하이브리드 추진 선박이 한국해양교통안전공단(KOMSA)으로부터 ‘친환경 선박 3등급’ 인증받았다고 14일 밝혔다.
이번 인증은 KR과 금양상선이 지난해 12월 체결한 ‘친환경 선박 개발 및 기술 협력 업무협약’의 첫 성과다.
특히 대형 선사가 아닌 국내 연근해 중소 선사가 실제 운항 가능한 하이브리드 기술력을 공식 인증받은 첫 사례라는 점에서 업계 관심을 받고 있다.
인증 선박에는 발전기와 추진 전동기를 결합한 전기 하이브리드 추진 시스템(Electric Hybrid Propulsion)이 적용됐다.
이 시스템은 기존 디젤 엔진 중심 방식보다 운항 효율을 높이고 황산화물(SOx)과 이산화탄소(CO₂) 배출량을 줄일 수 있는 친환경 기술로 평가받는다.
금양상선은 KR과 협력해 시스템 안전성과 효율성을 지속 검증해 왔으며, 한국해양교통안전공단의 기술 자문도 받아왔다.
업계에서는 이번 인증이 정부의 ‘2050 탄소중립’ 정책과 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 대응하는 연근해 해운업계의 선제 사례가 될 것으로 보고 있다.
연규진 KR 부사장은 “중소 선사와의 기술 협력이 실질적 성과로 이어진 사례”라며 “해사산업계 친환경 전환을 위한 기술 지원을 지속 확대하겠다”고 말했다.
박정국 금양상선 대표는 “중소 선사로서 친환경 선박 전환 방향을 제시하고자 했다”며 “아시아 연근해 시장에서 친환경 운송 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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