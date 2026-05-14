엔씨 서브컬처 신작 ‘브레이커스’, 내달 11일 프롤로그 테스트
엔씨가 퍼블리싱하고 빅게임스튜디오가 개발하는 애니메이션 액션 역할수행게임 신작 ‘리밋 제로 브레이커스’가 다음 달 11일부터 ‘프롤로그 테스트’를 진행한다.
참가 신청은 ‘브레이커스’ 공식 홈페이지에서 다음 달 2일까지 접수한다. 테스트 대상자에게는 개별 메일로 참여 방식을 안내할 예정이다. 선정된 참가자는 같은 달 11일부터 15일까지 5일 동안 ‘스팀’과 모바일 플랫폼에서 게임을 직접 플레이할 수 있다.
엔씨는 이번 테스트를 통해 ‘브레이커스’의 세계관과 핵심 콘텐츠를 처음으로 선보인다. 테스트 기간 동안 게임의 초반 스토리를 포함한 전투 콘텐츠를 제공한다.
총 5종의 보스 레이드 콘텐츠가 공개되며 싱글 플레이와 함께 3인이 함께하는 멀티 플레이도 지원한다. 이용자는 각기 다른 전투 스타일을 지닌 11종의 캐릭터를 선택해 조합 기반의 전투를 즐길 수 있다.
이 게임은 애니메이션을 보는 듯한 연출과 탄탄한 스토리 라인 및 빠른 전투 액션을 특징으로 한다.
엔씨는 이번 ‘프롤로그 테스트’를 통해 다양한 이용자 피드백을 수집하고 이를 개발 과정에 적극 반영한다는 계획이다. 테스트 결과를 바탕으로 게임의 전반적인 완성도를 높여 연내 글로벌 시장에 정식으로 출시한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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