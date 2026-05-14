정부 “나무호 공격, 이란 외 다른 주체 가능성 크지 않아…팩트시트 후속조치 물밑 진척”

지난 4일 미상의 비행체의 공격으로 HMM 나무호의 좌측선미 외판이 훼손된 모습. 외교부 제공

우리가 정확한 조사를 하고 (결과를) 자세히 들여다보면 어느 정도 우리가 상대방 측에 얘기할 수 있을 것”이라며 “

(공격 주체가) 확인되면 응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 말했다.

나무호는 이란 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 등에서 공격당한 33번째 민간 선박이다. 앞선 사례에서 다른 국가가 취한 외교적 대응과 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척의 상황, 미·이란 협상의 추이 등을 종합적으로 판단해 정부의 대응 방침도 결정될 전망이다.