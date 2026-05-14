정부 “나무호 공격, 이란 외 다른 주체 가능성 크지 않아…팩트시트 후속조치 물밑 진척”
호르무즈 해협에서 한국 화물선 HMM 나무호를 공격한 주체에 대해 정부가 이란일 가능성이 높은 것으로 평가했다.
외교부 고위당국자는 14일 기자들과 만나 “이란 이외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다. (당시) 근처에 해적이 있던 것도 아니다”고 밝혔다.
그는 “더 조사해서 증거를 제시하면 어떤 형태로든지 이란 측의 적절한 반응이 있을 것으로 생각한다”며 “정확한 증거 없이 우리가 이란에 ‘이란밖에 없다’고 말할 수는 없지 않나”고 부연했다. 다만 이러한 언급은 엔진 잔해의 감식 결과 이란이 공격 주체로 확인될 경우를 전제로 한다고 강조했다.
정부는 나무호를 공격한 주체가 먼저 공격을 시인하고 사과할 가능성은 낮다고 보고 있다. 이 때문에 추가 조사를 통해 공격 주체를 입증할 객관적 증거를 먼저 확보해야 한다는 입장이다. 현재 비행체의 엔진 잔해는 주아랍에미리트(UAE)대사관에 옮겨졌으며 한국으로 이송하기 위한 절차를 밟고 있다. 비행체 잔해는 군사 장비인 데다가 화재 등 불의의 사고 가능성이 있어 UAE 정부와 협의가 필요하다.
이 당국자는 “우리가 정확한 조사를 하고 (결과를) 자세히 들여다보면 어느 정도 우리가 상대방 측에 얘기할 수 있을 것”이라며 “(공격 주체가) 확인되면 응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 말했다.
나무호는 이란 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 등에서 공격당한 33번째 민간 선박이다. 앞선 사례에서 다른 국가가 취한 외교적 대응과 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척의 상황, 미·이란 협상의 추이 등을 종합적으로 판단해 정부의 대응 방침도 결정될 전망이다.
프랑스의 경우 자국 해운사가 운영하는 컨테이너선이 공격받았지만 자국 선원이 선박에 없었던 점을 들어 “프랑스에 대한 공격은 아니다”고 밝혔으며 중국은 공격 주체에 대한 언급 없이 우려만 표명했다. 인도는 자국 주재 이란 대사를 초치해 항의했다. 인명 피해까지 겪은 태국도 초치로 항의했으며 이후 태국 총리가 “태국 유조선이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 하는 합의가 (이란과) 이뤄졌다”고 발표했다.
조현 외교부 장관은 이날 “민간 선박에 대한 공격은 어떠한 경우에도 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장을 바탕으로 유관국과 협의해나가겠다”고 밝혔다.
지난해 한·미 조인트 팩트시트를 통해 합의한 농축 재처리 권한 확보, 핵추진잠수함 건조 등 안보 협의는 ‘물밑 협의’가 진행 중이다. 고위당국자는 “여러 가지 일정상 (미 측 협상단 방문이) 늦춰지고 있으나 협의의 진척은 계속되고 있다”고 말했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사