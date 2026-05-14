이미경 CJ 부회장, CNN서 “문화의 힘이 진정한 국가 경쟁력”
“단순히 한국 문화를 알리는 데 그치는 것이 아니라 진정성 있는 이야기를 통해 전 세계 사람들을 하나로 연결하는 것이 중요합니다.”
한국 엔터테인먼트 산업의 선구자 역할을 해 온 이미경 CJ그룹 부회장은 미국 CNN 방송에 출연해 K컬처와 글로벌 스토리텔링의 궁극적 비전에 관해 “우리의 경험과 여정이 다른 이들에게도 하나의 가능성과 영감이 되길 바란다”며 이같이 밝혔다.
이 부회장은 지난 9일 공개된 CNN 오리지널 시리즈 ‘K-에브리싱(K-Everything)’에서 진행자인 배우 대니얼 대 김과 대담했다. 그는 1995년 드림웍스 투자를 시작으로 CJ가 문화사업에 처음 뛰어들던 시절을 떠올리며 “어릴 적 할아버지(이병철 선대회장)께서는 늘 ‘문화의 힘이 산업 및 경제력과 결합될 때 비로소 국가가 진정한 경쟁력을 갖추게 된다’고 말씀하셨다”고 했다.
이어 “(드림웍스 투자를 통해) 엔터테인먼트 산업은 무형의 자산을 지속가능한 산업과 비즈니스로 발전시키는 일로 창작자와 아티스트들이 새로운 이야기와 창작 활동을 계속 이어갈 수 있도록 인프라와 창작 생태계를 구축하는 것이 중요하다는 점을 배웠다”고 덧붙였다.
대니얼 대 킴은 “이 부회장은 언젠가 한국 문화가 세계의 중심에 설 것이라 믿고 한국 문화를 세계로 수출하는 산업 생태계를 사실상 처음부터 구축해낸 인물”이라며 “가능성 있는 창작자들의 작품이 대중에게 선보일 수 있도록 꾸준히 무대를 제공해 왔고, 봉준호 등 꿈을 키우던 영화감독들에게 큰 힘이 됐다”고 말했다.
방송은 2004년 칸영화제 심사위원대상을 받은 박찬욱 감독의 ‘올드보이’부터 2020년 아카데미 4관왕에 오른 봉준호 감독의 ‘기생충’까지 CJ 투자 작품들의 글로벌 성과를 조명했다. 이 부회장은 ‘기생충’의 아카데미 작품상 수상 당시를 떠올리며 “우리의 스토리텔링이 아시아를 넘어 전 세계 사람들에게 공감을 줄 수 있다는 걸 깨달은 순간”이라고 회고했다.
‘K-에브리싱’은 K컬처가 한국의 고유한 전통과 역사적 경험을 토대로 창의성과 혁신을 축적해 세계적 문화 현상으로 자리 잡기까지의 과정을 다각적으로 조명한 4부작 시리즈다. 다큐는 지난 30여년간 영화·드라마·음악 등 K콘텐츠 산업 전반에 기여해 온 CJ의 역할을 비중 있게 다뤘다.
CJ ENM이 투자·배급한 ‘공동경비구역 JSA’ ‘기생충’ ‘극한직업’ ‘어쩔수가없다’ 등 영화와 스튜디오드래곤이 제작한 ‘도깨비’ ‘미스터 션샤인’ ‘다 이루어질지니’ 등 드라마, K팝 팬덤을 전 세계로 확장한 ‘케이콘’과 ‘마마 어워즈’ 등이 언급됐다. 방송은 전 세계 뷰티 트렌드를 선도하는 K뷰티 시장의 성장 배경에도 K팝과 K드라마의 세계적 확산이 있었다고 분석했다.
이 부회장은 2022년 국제 에미상 공로상, 2023년 대한민국 금관문화훈장, 2024년 미국 세계시민상 등을 받았다. 현재 아카데미영화박물관 이사로서 아시아 창작자들을 지원하고, 글로벌 레이블 ‘퍼스트 라이트 스토리하우스’를 통해 아시아 기반 콘텐츠와 창작자를 발굴하고 있다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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