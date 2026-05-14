李 대통령 “사회적 약자 대상 범죄 전면전 선포”

李 대통령 “사회적 약자 대상 범죄 전면전 선포”
이재명 대통령이 광주에서 발생한 고교생 피살사건에 애도를 전하며 청소년·여성 등 사회적 약자를 대상으로 삼은 범죄에 엄정 대응하겠다는 의지를 드러냈다.
이 대통령은 14일 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “비상한 각오로 국가의 제1책무라고 할 수 있는 국민 안전에 최선을 다해달라”고 당부했다.
이 대통령은 “최근 광주에서 발생한 강력범죄로 청소년이 사망하는 안타까운 사건이 있었다”며 “피해 학생의 명복을 빌며 유가족께 깊은 위로의 말씀을 드린다. 부상한 다른 학생의 빠른 쾌유 또한 기원한다”고 말했다.
그러면서 “청소년과 여성 등 사회적 약자 대상 범죄에 대해 ‘전면전 선포’의 마음가짐으로 예방과 대응체계를 대폭 강화해야겠다”고 강조했다. 피해자 대상 2차 가해를 엄단할 필요성 또한 언급했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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