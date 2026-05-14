월드컵 최종 명단 발표 코앞…‘깜짝 승선’ 주인공 나올까

전북 현대 이승우가 지난 5일 전주월드켭경기장에서 열린 광주FC와의 경기에서 골을 넣고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

다만 홍 감독은 “5월 기준으로 가장 경기력이 좋은

선수를 선발하겠다”고 강조해 왔다. 최근 K리그 경기장

을 직접 찾아 선수들을 점검하기도 했다.

월드컵 직전 완전히 새로운 얼굴이 합류할 가능성은 크지 않다. 그러나

특히 이번에는 예년보다 폭넓은 선발이 이뤄질 가능성이 있다. 대회 참가국이 48개국으로 늘어나며 일정이 길어진 만큼 부상 등 변수를 고려해야 한다.

(전북), 권경원(안양) 등

이름도

오르내린다.

가장 주목받는 건 2018 러시아월드컵 최종 명단에 이름을 올렸던 이승우(전북)다. 최근

홍 감독이 강조한 ‘5월 경기력’에서 밀리지 않는다는 평가가 나온다.

지난 10일 안양전에선 홍 감독이 지켜보는 앞에서 득점까지 터뜨렸다.

지난해 K리그1 최우수선수(MVP) 이동경(울산)도 생애 첫 월드컵 무대를 간절히 바라고 있다.

4 년 전 카타르월드컵에선 끝내 최종 문턱을 넘지 못했다.

3월엔

“팀 전체 구조를 고려한 결정”이라며 이동경을 선발하지 않았다.