케빈 워시 차기 연준의장 인준안 상원 표결 통과…이번 주 취임 전망
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 케빈 워시 차기 의장 후보자에 대한 인준안이 13일(현지시간) 상원에서 통과됐다. 상원은 이날 본회의에서 워시 후보자에 대한 인준안을 표결에 부친 결과 찬성 54표, 반대 45표로 가결했다.
인준 표결에서는 극명한 당파성이 드러났다. 공화당 상원의원 53명 전원이 찬성표를 던졌고, 민주당 의원 47명 가운데서는 친트럼프 성향을 보여온 존 페터먼 의원만 찬성했다. 커스틴 질리브랜드 의원은 투표에 불참했다.
상원이 전날 워시 후보자의 연준 이사 인준안을 가결한 데 이어 이날 의장 인준안까지 통과시키면서 워시는 제롬 파월 현 의장의 임기 종료 후 곧바로 연준 의장에 취임할 수 있게 됐다. 연준 의장 임기는 4년이며, 파월 의장의 임기는 오는 15일 종료된다.
워시는 상원 청문회에서 연준의 독립성을 강조하며 대통령의 요구보다는 연준의 자체 판단에 따라 통화정책을 결정하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 연준이 제때 금리를 인하하지 않아 정부 경제정책의 걸림돌이 되고 있다며 파월 의장을 강하게 비판해왔다. 트럼프 대통령은 워시를 차기 의장 후보자로 지명하면서 금리 인하에 대한 기대감을 드러내기도 했다.
그러나 워시 체제의 연준이 트럼프 대통령의 기대대로 금리 인하에 나설 수 있을지는 불확실하다. 최근 발표된 물가 지표가 인플레이션 우려를 다시 키우고 있기 때문이다.
미 노동부 노동통계국은 이날 4월 미 생산자물가지수(PPI)가 전년 동기 대비 6.0% 상승했다고 밝혔다. 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승 영향이 반영된 것으로 풀이된다. 전날 발표된 4월 소비자물가지수(CPI)도 전년 대비 3.8% 올라 약 3년 만에 최대 상승폭을 기록했다.
연준은 지난해 9·10·12월 세 차례 연속 금리를 인하한 뒤 올해 1월과 3월, 4월에는 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다. 시장에서는 올해 안에 금리 인하가 없을 것이라는 전망이 우세하다.
연준 위원들도 금리에 대해 매파적 발언들을 내고 있다. 로이터통신은 이날 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재가 지역 상공회의소 주최 공개 행사에서 “이란 전쟁으로 이미 과열된 인플레이션이 더욱 악화됐다”며 “우리는 인플레이션을 다시 낮추는 임무에 정말로 진지하다”고 말했다고 보도했다. 로이터는 이를 두고 카시카리 총재가 금리 인상 가능성까지 열어두고 있음을 시사한 것이라고 해설했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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