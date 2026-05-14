‘매치 강자’박현경, 파죽의 2연승으로 2년만의 타이틀 탈환 ‘청신호’

2022년·2025년 챔피언 홍정민, 이예원도 2승

‘맏언니의 위엄’ 박주영과 안송이도 2연승 거둬

박현경. KLPGA

이예원. KLPGA

홍정민. KLPGA

박주영. KLPGA

박현경은 2024년 KLPGA투어 두산 매치플레이에서 1년 전 준우승을 설욕하고 ‘매치퀸’에 등극했다. 당시 우승 경쟁 상대는 이예원이었다. 박현경은 마지막날 결승전에서 17번홀까지 팽팽한 접전을 펼치다 마지막 18번 홀(파5) 버디로 피를 말리는 접전에 마침표를 찍었다.



그런 박현경이 2년만의 타이틀 탈환을 향해 거침없는 하이샷을 날렸다. 박현경은 14일 강원 춘천시 라데나GC(파72)에서 열린 제18회 두산 매치플레이(총상금 10억 원) 조별리그 13조 2차전에서 서어진을 2&1(1홀 남기고 2홀 차)로 꺾고 2승째를 거뒀다.



박현경은 정소이를 3&2로 따돌린 신다인과 16강 진출을 놓고 14일 조별리그 3차전에서 맞붙는다.



투어 8년차인 박현경은 통산 8승(메이저 2승 포함)을 거두고 있다. 올해는 아직 우승이 없지만 이 대회에서 그동안 강한 면모를 보여 가장 강력한 우승 후보 중 한 명이다.



그는 이 대회에 2021년 처음 출전해 공동 5위에 입상한 것을 시작으로 지난 5년간 4차례 ‘톱10’ 입상이 있다. 그 중 우승 한 차례 등 ‘톱5’ 이내 입상이 3차례나 된다. 가장 저조한 성적이 2022년 조별리그 탈락이다.







그는 “내용은 썩 만족스럽진 않았지만 매치 플레이는 결국 승패가 중요하기 때문에 이겨서 다행”이라며 “매치 플레이는 기술적인 부분도 중요하지만 결국 마음가짐이 가장 중요하다. 나는 상대 실수를 바라기보다는 내가 한 타라도 더 잘 쳐서 이기고 싶다는 생각으로 플레이한다”며 일대일 승부에 강한 이유를 설명했다.



이어 “지난해에는 토요일 오전까지만 하고 돌아갔다”며 “매치플레이는 누구나 우승하고 싶은 대회라고 생각한다. 한 번 우승해보니 더 욕심이 생겼다”고 2년 만의 패권 탈환을 향한 강한 의지를 내보였다.



박현경 이상으로 매치플레이에 강한 홍정민과 이예원도 파죽의 2연승으로 16강 진출에 파란불을 켰다. 홍정민은 2022년 대회 우승, 작년에는 이예원에 패해 준우승에 그쳤다.



홍정민은 최민경을 상대로 전반 9홀까지는 1홀 차이로 뒤졌으나 후반 들어 10번과 11번 홀을 연거푸 가져가 역전에 성공한 뒤 3&2로 여유 있는 승리를 거뒀다.



대회 첫 2연패에 나선 이예원은 김우정을 맞아 3&2의 완승을 거둬 이세희를 꺾고 1승1무를 거두고 있는 이채은과 조 1위를 놓고 격돌한다.



2021년 대회에서 점프 슈트 선풍을 일으키며 박민지에게 아쉽게 패해 준우승에 그쳤던 ‘엄마골퍼’ 박주영과 ’절친’ 안송이는 나란히 2승씩을 거둬 맏언니들의 위엄을 보여 주었다.



박주영은 1무1패를 기록한 한진선, 안송이는 2패를 기록중인 이재윤을 상대로 조1위에 도전에 나선다.



춘천(강원도)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 박현경은 2024년 KLPGA투어 두산 매치플레이에서 1년 전 준우승을 설욕하고 ‘매치퀸’에 등극했다. 당시 우승 경쟁 상대는 이예원이었다. 박현경은 마지막날 결승전에서 17번홀까지 팽팽한 접전을 펼치다 마지막 18번 홀(파5) 버디로 피를 말리는 접전에 마침표를 찍었다.그런 박현경이 2년만의 타이틀 탈환을 향해 거침없는 하이샷을 날렸다. 박현경은 14일 강원 춘천시 라데나GC(파72)에서 열린 제18회 두산 매치플레이(총상금 10억 원) 조별리그 13조 2차전에서 서어진을 2&1(1홀 남기고 2홀 차)로 꺾고 2승째를 거뒀다.박현경은 정소이를 3&2로 따돌린 신다인과 16강 진출을 놓고 14일 조별리그 3차전에서 맞붙는다.투어 8년차인 박현경은 통산 8승(메이저 2승 포함)을 거두고 있다. 올해는 아직 우승이 없지만 이 대회에서 그동안 강한 면모를 보여 가장 강력한 우승 후보 중 한 명이다.그는 이 대회에 2021년 처음 출전해 공동 5위에 입상한 것을 시작으로 지난 5년간 4차례 ‘톱10’ 입상이 있다. 그 중 우승 한 차례 등 ‘톱5’ 이내 입상이 3차례나 된다. 가장 저조한 성적이 2022년 조별리그 탈락이다.박현경은 최근 출전한 2개 대회(NH투자증권 레이디스 챔피언십, 덕신EPC 챔피언십)에서 연속 준우승을 거두었을 정도로 샷감이 절정이다.그는 “내용은 썩 만족스럽진 않았지만 매치 플레이는 결국 승패가 중요하기 때문에 이겨서 다행”이라며 “매치 플레이는 기술적인 부분도 중요하지만 결국 마음가짐이 가장 중요하다. 나는 상대 실수를 바라기보다는 내가 한 타라도 더 잘 쳐서 이기고 싶다는 생각으로 플레이한다”며 일대일 승부에 강한 이유를 설명했다.이어 “지난해에는 토요일 오전까지만 하고 돌아갔다”며 “매치플레이는 누구나 우승하고 싶은 대회라고 생각한다. 한 번 우승해보니 더 욕심이 생겼다”고 2년 만의 패권 탈환을 향한 강한 의지를 내보였다.박현경 이상으로 매치플레이에 강한 홍정민과 이예원도 파죽의 2연승으로 16강 진출에 파란불을 켰다. 홍정민은 2022년 대회 우승, 작년에는 이예원에 패해 준우승에 그쳤다.홍정민은 최민경을 상대로 전반 9홀까지는 1홀 차이로 뒤졌으나 후반 들어 10번과 11번 홀을 연거푸 가져가 역전에 성공한 뒤 3&2로 여유 있는 승리를 거뒀다.대회 첫 2연패에 나선 이예원은 김우정을 맞아 3&2의 완승을 거둬 이세희를 꺾고 1승1무를 거두고 있는 이채은과 조 1위를 놓고 격돌한다.2021년 대회에서 점프 슈트 선풍을 일으키며 박민지에게 아쉽게 패해 준우승에 그쳤던 ‘엄마골퍼’ 박주영과 ’절친’ 안송이는 나란히 2승씩을 거둬 맏언니들의 위엄을 보여 주었다.박주영은 1무1패를 기록한 한진선, 안송이는 2패를 기록중인 이재윤을 상대로 조1위에 도전에 나선다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지