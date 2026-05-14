시사 전체기사

SOOP, 기부 행사 ‘스트리머 플리마켓’ 16일 진행

입력:2026-05-14 17:09
공유하기
글자 크기 조정
작년 스트리머 플리마켓 모습. SOOP 제공


SOOP이 오는 16일 오후 2시부터 서울 성동구 언더스탠드에비뉴에서 ‘2026 SOOP 스트리머 플리마켓’을 개최한다. 행사에는 브라더커머스와 링티 및 테크푸드 등 여러 후원사가 함께한다.

이 행사는 SOOP과 스마일게이트 희망스튜디오가 진행하는 기부 프로젝트다. 스트리머가 자발적으로 참여해 소통하고 나눔을 실천한다. 플리마켓 수익금 전액은 굿피플에 전달돼 조손가정과 한부모 가정 등 위기가정 아동 생계 지원에 쓰인다.


스마일게이트 희망스튜디오 부스에서는 ‘희망 룰렛 게임’ 등 기부 이벤트가 열린다. 올해는 코스어 참여 프로그램도 신설됐다. 이후엔 인터뷰를 통해 나눔의 의미를 공유하고 기부금을 공식 전달한다.

행사는 SOOP 공식 방송과 개별 방송이 실시간 송출된다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“박스 1만개 옮기고 스스로 3교대” 불안감 속 로봇 ‘까대기’ 지켜본 인간
신현송 한은 총재 ‘26억 차익’ 강남 아파트 재건축 본궤도
정용진, 양도세 중과 직전 255억 주택 팔아…“세금 24억 아껴”
與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평
[속보] 광주 여고생 흉기 살해 피의자 신상공개…23세 장윤기
‘출근 안 하셨어요’… 북한산 오른 50대 여성 28일째 실종
고독사 6년새 1.6배 늘어… 외로움 이제 국가 관리 과제로
삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미
국민일보 신문구독