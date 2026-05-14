SOOP, 기부 행사 ‘스트리머 플리마켓’ 16일 진행
SOOP이 오는 16일 오후 2시부터 서울 성동구 언더스탠드에비뉴에서 ‘2026 SOOP 스트리머 플리마켓’을 개최한다. 행사에는 브라더커머스와 링티 및 테크푸드 등 여러 후원사가 함께한다.
이 행사는 SOOP과 스마일게이트 희망스튜디오가 진행하는 기부 프로젝트다. 스트리머가 자발적으로 참여해 소통하고 나눔을 실천한다. 플리마켓 수익금 전액은 굿피플에 전달돼 조손가정과 한부모 가정 등 위기가정 아동 생계 지원에 쓰인다.
스마일게이트 희망스튜디오 부스에서는 ‘희망 룰렛 게임’ 등 기부 이벤트가 열린다. 올해는 코스어 참여 프로그램도 신설됐다. 이후엔 인터뷰를 통해 나눔의 의미를 공유하고 기부금을 공식 전달한다.
행사는 SOOP 공식 방송과 개별 방송이 실시간 송출된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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