감옥과 세상을 연결해준 메모와 편지들…‘김대중·이희호 옥중기록’ 출간

이희호 여사의 친필 메모. 한길사 제공

서울대병원 감옥병실에서의 생활은 ‘특별한 지옥’ 그 자체였다. 김 전 대통령은

종이 위에 못으로 꾹꾹 눌러 쓴 메모를 이 여사에게 전달하기도 했다.

이 여사는 바깥소식을 접하지 못하는 김 전 대통령에게

이 여사의 메모와 편지 등 친필 기록은 이번에 처음 공개된 것이다.

박명림 김대중도서관장은 “세상과 단절된 김 전 대통령은 이 여사의 메모를 통해 전 세계 인권 단체와 지도자들과 연결될 수 있었다”고 말했다.