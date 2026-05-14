경기북부경찰청, 교통안전용품 아이디어 공모전 개최

현대모비스와 손잡고 실제 시제품으로 제작



경기북부경찰청이 현대모비스와 손잡고 국민 아이디어를 실제 시제품으로 제작하는 ‘대국민 교통안전용품 공모전’을 개최한다.



경기북부경찰청은 국내 모빌리티 기업 현대모비스와 함께 5월 14일부터 31일까지 교통사고 예방을 위한 ‘대국민 교통안전용품 공모전’을 진행한다고 밝혔다.



이번 공모전은 국민의 창의적인 교통안전 아이디어를 발굴하고 이를 실제 안전용품으로 구현해 교통안전문화 확산에 활용하기 위해 마련됐다.



국민 누구나 공모전 포스터 내 QR코드 또는 경기북부경찰청과 모비템 공식 SNS 채널을 통해 참여할 수 있다.



접수된 아이디어는 내부 심사를 거쳐 대상과 우수상 등 총 11건이 선정된다. 수상자에게는 경기북부경찰청장 상장과 함께 아이패드 등 부상이 수여될 예정이다.







국민이 제안한 아이디어를 실물 안전용품으로 구현해 보다 생생하고 실효성 있는 교통안전 메시지를 전달하겠다는 취지다.



현대모비스 관계자는 “모빌리티 전문 기업으로서 보유한 인프라를 활용해 국민의 참신한 아이디어가 실제 프로토타입으로 구현될 수 있도록 제작 과정에 적극 참여하겠다”며 “이번 공모전이 자동차용품의 새로운 가치를 발견하는 계기가 되도록 경기북부경찰청과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.



경기북부경찰청 관계자는 “단순히 제안에 그치는 홍보에서 벗어나 국민들이 낸 아이디어를 시제품으로 직접 확인할 수 있는 가시적인 피드백을 제공하고자 했다”며 “앞으로도 민간의 전문 기술력을 적극 활용해 체감할 수 있는 정책 홍보를 이어가겠다”고 밝혔다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기북부경찰청이 현대모비스와 손잡고 국민 아이디어를 실제 시제품으로 제작하는 ‘대국민 교통안전용품 공모전’을 개최한다.경기북부경찰청은 국내 모빌리티 기업 현대모비스와 함께 5월 14일부터 31일까지 교통사고 예방을 위한 ‘대국민 교통안전용품 공모전’을 진행한다고 밝혔다.이번 공모전은 국민의 창의적인 교통안전 아이디어를 발굴하고 이를 실제 안전용품으로 구현해 교통안전문화 확산에 활용하기 위해 마련됐다.국민 누구나 공모전 포스터 내 QR코드 또는 경기북부경찰청과 모비템 공식 SNS 채널을 통해 참여할 수 있다.접수된 아이디어는 내부 심사를 거쳐 대상과 우수상 등 총 11건이 선정된다. 수상자에게는 경기북부경찰청장 상장과 함께 아이패드 등 부상이 수여될 예정이다.특히 이번 공모전은 기존의 단순 제안 방식에서 벗어나 선정된 아이디어를 실제 프로토타입(시제품)으로 제작·출시하는 ‘체감형 홍보 방식’을 도입한 점이 특징이다.국민이 제안한 아이디어를 실물 안전용품으로 구현해 보다 생생하고 실효성 있는 교통안전 메시지를 전달하겠다는 취지다.현대모비스 관계자는 “모빌리티 전문 기업으로서 보유한 인프라를 활용해 국민의 참신한 아이디어가 실제 프로토타입으로 구현될 수 있도록 제작 과정에 적극 참여하겠다”며 “이번 공모전이 자동차용품의 새로운 가치를 발견하는 계기가 되도록 경기북부경찰청과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.경기북부경찰청 관계자는 “단순히 제안에 그치는 홍보에서 벗어나 국민들이 낸 아이디어를 시제품으로 직접 확인할 수 있는 가시적인 피드백을 제공하고자 했다”며 “앞으로도 민간의 전문 기술력을 적극 활용해 체감할 수 있는 정책 홍보를 이어가겠다”고 밝혔다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지