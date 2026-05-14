삼해이앤씨, 인도 달리트 아동 위해 ‘희망의 에너지’ 전한다
나눔과미래와 기숙학교 지원 협약 체결… 교육 환경 개선 및 인권 실현 앞장
해상풍력 EPC 전문기업 (주)삼해이앤씨(대표이사 박성용)가 국제 사회공헌의 하나로 인도 최하위 계층 아동들을 위한 교육 지원에 나선다.
삼해이앤씨는 지난 13일 서울 사무소에서 (사)나눔과미래(이사장 송경용)와 ‘인도 달리트 아동 기숙학교 지원’을 위한 기부 협약식을 했다. 이날 행사에는 삼해이앤씨 박성용 대표를 비롯해 명운산업개발(주) 김강학 회장, 나눔과미래 송경용 이사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 인도 카스트 제도 내 최하위 계층인 ‘달리트’ 어린이들에게 안정적인 학습 공간을 제공하기 위해 마련됐다. 기부금은 나눔과미래가 지원하는 현지 기숙학교 ‘뷰티풀 핸즈 하이스쿨(Beautiful Hands High School)’의 교실 증축과 운영비로 사용될 예정이다.
양 기관은 이번 지원이 가난의 대물림을 끊고 아동의 보편적 인권을 실현하는 것은 물론, 국제 사회 내 한국의 위상을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
박성용 삼해이앤씨 대표는 “거센 바닷바람을 따뜻한 에너지로 바꾸는 해상풍력 사업처럼, 이번 나눔이 인도 아이들의 앞날을 밝히는 희망의 에너지가 되길 바란다”고 전했다.
이에 송경용 나눔과미래 이사장은 “학교 이름처럼 아이들의 손이 세상을 아름답게 만드는 손이 될 수 있도록 소중한 나눔을 실천해 준 삼해이앤씨에 감사드린다”고 화답했다.
한편, 삼해이앤씨는 국내 최대 규모의 민간 주도 사업인 ‘낙월해상풍력’ 공사를 성공적으로 수행하며 탄소중립 실현을 이끌고 있으며, 나눔과미래는 2011년부터 인도 달리트 아동을 위한 주거 및 교육 지원 사업을 이어오고 있다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사