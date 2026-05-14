넥슨 1분기 영업익 5426억 역대 분기 신기록
메이플스토리-아크 레이더스 쌍끌이 견인
넥슨이 ‘아크 레이더스’와 ‘메이플스토리’ 지식재산권(IP)의 고공행진에 힘입어 1분기 역대 최고 실적 성적표를 냈다.
14일 넥슨은 1분기 연결기준 매출 1조 4201억원, 영업이익 5426억원, 순이익 5338억원을 기록했다고 밝혔다.
매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 34%, 40% 증가했다. 순이익은 118% 급증했다. 세 지표 모두 단일 분기 기준 역대 최고치를 경신했다.
이번 호실적은 북미와 유럽, 동남아시아 등 주요 해외 시장에서의 성과가 반영된 결과다. 넥슨의 1분기 해외 매출 비중은 62%까지 확대되며 기존 아시아 지역에 편중됐던 매출 구조를 성공적으로 다변화했다. 북미와 유럽 지역 매출은 전년 동기 대비 310% 급증했고 동남아 등 기타 지역 매출 역시 111% 늘어났다.
고공행진을 견인한 공신은 메이플스토리 프랜차이즈와 신작 아크 레이더스다. 플랫폼과 지역을 아우르는 확장 전략에 힘입어 메이플스토리 프랜차이즈 전체 매출은 전년 동기 대비 42% 늘어났다. 지난해 글로벌 시장에 론칭한 메이플 키우기는 북미와 유럽 및 동남아 지역에서 신규 이용자 유입을 대거 확대하며 기대를 뛰어넘는 성과를 거뒀다.
또한 대만 지역에서는 메이플스토리 월드가 춘절 업데이트 효과를 보며 전년 동기 대비 79% 성장했다. 국내 및 서구권에서도 PC 원작의 업데이트 호조가 이어지며 매출 상승을 강력하게 뒷받침했다.
지난해 10월 출시된 아크 레이더스의 흥행 열기도 뜨겁다. 아크 레이더스는 1분기에만 460만장을 추가 판매하며 출시 6개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만장을 돌파했다.
아크 레이더스의 서구권 흥행에 힘입어 넥슨의 PC 및 콘솔 플랫폼 분기 매출은 단일 분기 사상 최초로 1조원을 넘어섰다.
이외에도 핵심 프랜차이즈인 ‘FC’ 시리즈와 중국 지역의 PC ‘던전앤파이터’가 견조한 성장세와 회복세를 유지하며 넥슨의 단일 분기 최대 실적 달성에 중추적인 역할을 했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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