넥슨 1분기 영업익 5426억 역대 분기 신기록

메이플스토리-아크 레이더스 쌍끌이 견인

넥슨이 ‘아크 레이더스’와 ‘메이플스토리’ 지식재산권(IP)의 고공행진에 힘입어 1분기 역대 최고 실적 성적표를 냈다.

14일 넥슨은 1분기 연결기준 매출 1조 4201억원, 영업이익 5426억원, 순이익 5338억원을 기록했다고 밝혔다.

넥슨 제공

매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 34%, 40% 증가했다. 순이익은 118% 급증했다. 세 지표 모두 단일 분기 기준 역대 최고치를 경신했다.

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