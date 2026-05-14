‘베테랑의 품격’박상현, KPGA 경북오픈 첫날 7언더 맹타…“이른 시일내에 통산 상금 60억원 돌파하겠다”
국대 출신 2년차 문동현과 공동 선두
박상현이 KPGA투어 최초의 통산 상금 60억 원 돌파를 위한 쾌조의 스타트를 끊었다.
박상현은 14일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71·7109야드)에서 열린 KPGA투어 KPGA 경북오픈(총상금 7억 원) 첫날 1라운드에서 보기는 2개로 틀어 막고 버디 9개를 쓸어 담아 7언더파 74타를 쳤다.
오전조로 출발한 박성현은 투어 2년차 문동현과 함께 공동 선두에 자리했다.
2004년에 KPGA투어에 데뷔한 박상현은 22년간 16승(일본투어 2승 포함)을 거둬 통산 59억452만4057원(해외 상금 제외)의 상금을 획득했다.
통산 누적 상금액으로는 투어 1위다. 게다가 9547만5943원을 추가하면 KPGA투어 최초로 통산 상금 60억 원을 돌파한다.
박상현은 올 GS칼텍스 매경오픈에서 생애 첫 우승을 차지한 송민혁과 미국프로골프(PGA)투어서 뛰다 군복무을 위해 귀국해 활동중인 김성현과 10번 홀(파4)에서 출발했다.
첫 홀에서 보기를 범하며 불안한 출발을 한 박상현은 12번과 14번 홀(이상 파4)에서 징검다리 버디를 잡아 분위기를 반전시켰다.
상승 모드로 돌아선 박상현은 16번(파4), 17번(파3), 18번 홀(파5)에서 이른바 ‘싸이클 버디’를 잡아 기세를 올렸다.
후반 들어 3번 홀(파4)에서 두 번째샷을 그린에 올리지 못하면서 보기를 범했지만 4번 홀(파4) 버디로 바운스백에 성공했다. 그리고 나머지 4개홀에서 3타를 더 줄여 기분좋게 라운드를 마쳤다.
이날 박상현은 티샷이 절반 정도 밖에 페어웨이를 지키지 못했으나 주특기인 발군의 퍼트감을 앞세워 타수를 줄여 나갔다. 이날 박상현의 온그린시 평균 퍼트수는 1.85타였다.
박상현은 최악의 컨디션으로 올 시즌을 시작했다. 개막전 DB손해보험 프로미 오픈에서는 2라운드 시작전에 허리 통증을 호소하며 기권했다. 두 번째 대회인 우리금융 챔피언십에는 아예 불참했다.
대회 통산 2승으로 ‘텃밭’이나 다름없는 GS칼텍스 매경오픈에 출전했으나 컨디션 난조로 가까스로 대회를 마치는데 만족했다.
시즌 4번째 대회인 지난주 KPGA파운더스컵도 건너 뛰고 컨디션을 끌어 올리는데 주력했다.
박상현은 “작년 최종전 KPGA 투어챔피언십 in JEJU 우승 이후 정상적인 컨디션으로 치르는 첫 대회인 것 같다”며 “첫 날부터 좋은 성적이 나와서 너무 기분 좋다. 본의 아니게 시즌을 조금 늦게 출발한 만큼 바짝 쫓아가려 한다. 빠른 시기 안에 국내 통산 상금 60억 돌파까지 하려고 노력하고 있다”고 각오를 다졌다.
이어 “허리 통증은 이제 거의 회복됐지만 아직은 조심해야 되는 단계인 것 같다”며 “지금은 컨디션이 많이 괜찮아졌고 샷 감각도 돌아와서 올해 괜찮은 성적을 낼 것 같다”고 강한 자신감을 나타냈다.
2라운드부터 보기 없는 플레이가 목표라고 밝힌 박상현은 “시즌 최종전까지 아프지 않게 완주하는 게 목표”라고 밝혔다.
박상현과 동반 플레이를 펼친 송민혁과 김성현은 각각 1언더파와 이븐파로 1라운드를 마쳤다.
아마추어 신분으로 출전했던 2024년 우리금융 챔피언십에서 공동 2위에 입상하면서 주목을 받았던 국가대표 출신의 2년차 문동현은 보기없이 버디만 7개를 골라 잡아 박상현과 어깨를 나란히 했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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