‘김관영 내란 방조 의혹’ 제기 이원택 후보 고발
공직선거법상 허위사실공표·후보자비방 혐의
김관영 측 “허위 주장으로 선거 공정성 훼손”
이 후보 “특검 판단 추가 확인 필요”
김관영 무소속 전북지사 후보의 ‘내란 방조 의혹’을 제기해온 이원택 후보가 공직선거법 위반 혐의로 고발당했다.
14일 전북경찰청 등에 따르면 이날 이 후보에 대한 공직선거법상 허위사실공표 및 후보자비방 혐의 고발장이 접수됐다.
고발장에는 “이 후보가 경쟁 후보인 김 후보를 당선되지 못하게 할 목적으로 김 후보가 12·3 비상계엄 당시 내란을 방조했다는 취지의 허위 사실을 반복적으로 공표했다”는 내용이 담겼다.
이 후보는 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시 전북도가 행정안전부 지침에 따라 청사 통제와 지역계엄사 협조 체계를 유지한 점 등을 문제 삼으며 김 후보의 ‘내란 방조 의혹’을 제기해왔다.
그러나 종합특검은 김 후보에 대해 부화수행과 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 등 혐의와 관련해 모두 혐의없음 처분을 내렸다.
이 후보는 지난 11일 전북대학교 기자회견에서 “특검은 증거 불충분으로 김 후보를 무혐의 처분한 것”이라며 “불기소 이유서를 확보해 관련자 진술과 수사 내용을 추가로 확인해봐야 한다”고 말했다.
경찰은 고발장 내용을 검토한 뒤 수사 여부를 결정할 방침이다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사