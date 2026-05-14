‘김관영 내란 방조 의혹’ 제기 이원택 후보 고발

공직선거법상 허위사실공표·후보자비방 혐의

김관영 측 “허위 주장으로 선거 공정성 훼손”

이 후보 “특검 판단 추가 확인 필요”

기자회견하는 이원택 의원. 연합뉴스

김관영 무소속 전북지사 후보의 ‘내란 방조 의혹’을 제기해온 이원택 후보가 공직선거법 위반 혐의로 고발당했다.



14일 전북경찰청 등에 따르면 이날 이 후보에 대한 공직선거법상 허위사실공표 및 후보자비방 혐의 고발장이 접수됐다.



고발장에는 “이 후보가 경쟁 후보인 김 후보를 당선되지 못하게 할 목적으로 김 후보가 12·3 비상계엄 당시 내란을 방조했다는 취지의 허위 사실을 반복적으로 공표했다”는 내용이 담겼다.



이 후보는 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시 전북도가 행정안전부 지침에 따라 청사 통제와 지역계엄사 협조 체계를 유지한 점 등을 문제 삼으며 김 후보의 ‘내란 방조 의혹’을 제기해왔다.



그러나 종합특검은 김 후보에 대해 부화수행과 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 등 혐의와 관련해 모두 혐의없음 처분을 내렸다.







경찰은 고발장 내용을 검토한 뒤 수사 여부를 결정할 방침이다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김관영 무소속 전북지사 후보의 ‘내란 방조 의혹’을 제기해온 이원택 후보가 공직선거법 위반 혐의로 고발당했다.14일 전북경찰청 등에 따르면 이날 이 후보에 대한 공직선거법상 허위사실공표 및 후보자비방 혐의 고발장이 접수됐다.고발장에는 “이 후보가 경쟁 후보인 김 후보를 당선되지 못하게 할 목적으로 김 후보가 12·3 비상계엄 당시 내란을 방조했다는 취지의 허위 사실을 반복적으로 공표했다”는 내용이 담겼다.이 후보는 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시 전북도가 행정안전부 지침에 따라 청사 통제와 지역계엄사 협조 체계를 유지한 점 등을 문제 삼으며 김 후보의 ‘내란 방조 의혹’을 제기해왔다.그러나 종합특검은 김 후보에 대해 부화수행과 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 등 혐의와 관련해 모두 혐의없음 처분을 내렸다.이 후보는 지난 11일 전북대학교 기자회견에서 “특검은 증거 불충분으로 김 후보를 무혐의 처분한 것”이라며 “불기소 이유서를 확보해 관련자 진술과 수사 내용을 추가로 확인해봐야 한다”고 말했다.경찰은 고발장 내용을 검토한 뒤 수사 여부를 결정할 방침이다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지