공사업체서 자동차·현금 받은 공무원 ‘징역 4년’
관급공사 업체로부터 뇌물을 받은 혐의로 구속기소 된 4급 공무원에게 실형이 선고됐다.
제주지법 형사2부(부장판사 서범욱)는 14일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 등 혐의로 기소 된 제주도청 공무원 A씨(50대)에게 징역 4년과 벌금 4000만원을 선고하고, 7028만원 추징을 명했다.
뇌물을 제공한 혐의로 함께 기소된 전기통신공사 업체 대표 B씨(40대)에게는 징역 1년6개월에 집행유예 3년, 사회봉사 80시간을 선고했다.
A씨는 2020년 4월 정보통신시스템 유지·관리 업무를 담당하면서 관급공사를 맡은 B씨로부터 4000여만원 상당의 승용차와 3000여만원 상당의 SUV 차량을 제공받은 혐의를 받는다. 지난해 4월에는 B씨에게 “500만원을 준비해 달라”고 요구해 수수한 혐의도 있다.
A씨는 차량 등을 받은 사실은 인정하면서도 “B씨에게 다른 중고차를 넘겨주었고, 차액은 빌린 것”이라며 혐의를 부인했다.
변호인도 “조달청을 통한 계약 구조상 A씨가 영향력을 행사할 수 없는 구조”라며 대가성을 부인했다.
반면 B씨는 뇌물을 제공한 혐의를 모두 인정했다.
재판부는 대가성이 인정된다고 봤다. 다만 뇌물 수수액 산정과 관련해 A씨가 B씨에게 준 차량 가액 2000만원을 공제했다.
재판부는 “피고인은 7000만원이 넘는 재산상 이득을 취득해 죄질이 좋지 않다”며 “초범이고 30년 넘게 공직 생활을 한 점 등을 고려했다”고 말했다.
B씨에 대해서는 “죄책이 무겁지만 노골적인 청탁이 없었고 초범인 점을 참작했다”고 판시했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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