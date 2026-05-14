‘아드레날린’ 대포, ‘미라클’ 피칭…대체 외인의 반란
기존 외국인 선수의 부상 공백을 메우기 위해 한국 무대를 밟은 단기 대체 외인들이 강렬한 눈도장을 찍고 있다. 올해도 어김없이 ‘임시직’ 외인의 정식 계약 여부가 리그 초중반 관전 포인트로 떠올랐다.
KIA 타이거즈의 아데를린 로드리게스는 지난 13일까지 2026 KBO리그에서 기록한 안타 8개 가운데 5개를 홈런으로 연결했다. 타율과 출루율은 각각 0.250과 0.286에 불과하지만 장타율이 0.719에 달하면서 OPS(출루율+장타율)는 1을 돌파했다.
데뷔 열흘도 채 되지 않아 리그 역사에 이름을 남겼다. 지난 5일 데뷔전 첫 타석부터 3점 홈런을 쏘아 올리며 화려하게 등장한 그는 리그 최초로 데뷔 후 첫 4안타를 모두 홈런으로 장식했다. 8경기 만에 결승타 2개를 터트리며 해결사 본능까지 뽐내고 있다.
KIA도 흐뭇한 미소를 짓고 있다. 해럴드 카스트로가 햄스트링 부상으로 자리를 비우자 구단은 지난해 멕시코리그 홈런왕 출신인 아데를린에게 승부수를 걸었다. 카스트로가 거포와 호타준족 사이에서 뚜렷한 색깔을 보여주지 못했던 반면, 아데를린은 장타력만큼은 확실하게 보여주고 있다. 콘택트 능력에 대한 우려는 있으나 리그 홈런 1위를 달리는 KIA 타선의 색깔과 잘 맞아떨어진다는 평가가 나온다.
마운드에선 삼성 라이온즈의 잭 오러클린이 돋보인다. 삼성은 개막 직전 맷 매닝이 부상을 당하면서 오러클린을 급히 영입했다. 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 대만과 한국을 상대로 6⅓이닝 무자책 투구를 펼쳤던 호주 대표팀 출신 오러클린은 초반 4경기 중 3경기에서 4이닝을 채우지 못하며 아쉬움을 남겼다.
하지만 5번째 등판에서 퀄리티스타트(QS·6이닝 3자책 이하)로 반등에 성공했고, 이는 계약 연장으로 이어졌다. 오는 31일까지 추가 기회를 부여받은 그는 완전히 다른 선수가 됐다. 3연속 QS를 작성하며 어엿한 선발 자원으로 자리 잡았다. 이 기간 2승을 챙겼고, 평균자책점 3.38에 탈삼진 40개로 각각 리그 10위권 안에 이름을 올렸다.
올해 정규시즌이 약 27% 진행된 가운데 벌써 7명의 대체 외인이 리그에 데뷔했다. 자연스럽게 ‘제2의 와이스·리베라토’ 탄생 여부에 관심이 쏠린다. 2년 전 한화 이글스와 단기 계약을 맺었던 와이스는 정식 계약 체결 후 에이스로 성장했고, 올 시즌 미국 메이저리그 진출에도 성공했다. 지난해 루이스 리베라토 역시 에스테반 플로리얼을 밀어내고 정식 외인 타자 자리를 꿰찼다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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