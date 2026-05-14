크래프톤 ‘배틀그라운드’, 스타브리즈와 협업 신규 모드 ‘페이데이’ 출시
크래프톤이 ‘배틀그라운드’의 41.2 업데이트를 통해 신규 PvE 모드 ‘페이데이’를 출시했다.
‘페이데이’는 스타브리즈 엔터테인먼트와 협업해 선보이는 기간 한정 콘텐츠로 다음 달 17일까지 운영된다. 이용자는 최대 4인이 팀을 이뤄 목표 지점에 침투하고 전리품을 확보한 뒤 탈출하는 작전을 수행하게 된다. 상황에 따라 은신 플레이와 전면 교전을 선택할 수 있으며 돌격병과 의료병 등 각기 다른 능력을 지닌 클래스 중 하나를 골라 플레이한다.
‘환전소’와 ‘다이아몬드 디스트릭트’ 등 작전 지역에서 전리품을 확보하고 보안 병력을 막아내야 한다.
보상을 얻을 수 있는 ‘이벤트 패스: 페이데이’도 선보였다.
김태현 디렉터와 아돌프 크리스티얀손 대표는 이번 협업을 통해 배틀로얄을 넘어 전략적이고 팀 기반의 플레이 경험을 제공할 것이라고 전했다.
이외에도 근접 무기 처형 모션 도입, 미라마 맵 내 비밀의 방 추가, 신규 서바이버 패스 ‘도시 속 동물들’ 출시 등 업데이트가 이뤄졌다.
글로벌 아티스트 070 셰이크와 협업한 곡 ‘베이비 드라이버’가 트레일러를 통해 공개됐다. 오는 16일에는 070 셰이크가 직접 한국을 방문해 펍지 성수에서 라이브 무대를 선보이며 가수 다영이 호스트로 참석한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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