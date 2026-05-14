하남시, 음식물 쓰레기 다량배출사업장 집중 관리 추진
259곳 연중 집중 관리
경기 하남시가 음식물류 폐기물 발생량 감축과 자원순환 도시 조성을 위해 지역 내 다량배출사업장 259곳을 대상으로 연중 집중 관리에 나선다.
하남시는 인구 증가와 외식 산업 확대에 따라 늘어나는 음식물 쓰레기를 선제적으로 관리하고 사업장의 자발적인 감량 노력을 유도하기 위해 지난 5월부터 현장 지도·점검을 실시하고 있다고 14일 밝혔다.
점검 대상은 영업장 면적 200㎡ 이상 음식점과 평균 급식인원 100인 이상 집단급식소 등 음식물류 폐기물 다량배출사업장이다. 시는 점검반을 편성해 사업장별 순차 점검을 진행하며 음식물류 폐기물 관리 실태 전반을 확인하고 있다.
주요 점검 사항은 음식물류 폐기물 발생 억제 및 처리계획 이행 여부, 폐기물의 적정 처리 및 재활용 여부, 폐기물 관리대장 작성·보관 상태 등이다.
시는 경미한 위반 사항에 대해서는 현장지도를 통해 즉시 개선을 유도하고 음식물 쓰레기 감량을 위한 효율적인 관리 방안도 함께 안내할 계획이다. 반면 중대한 법령 위반이나 반복 위반 사례에 대해서는 관련 법령에 따라 과태료 부과 등 행정처분을 실시할 방침이다.
시 관계자는 “음식물류 폐기물 다량배출사업장의 효율적인 관리는 생활폐기물 감축과 탄소중립 실현을 위한 중요한 과제”라며 “사업주들의 적극적인 참여와 협조를 통해 자원순환 문화 확산에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.
한편, 시는 앞으로도 지속적인 모니터링과 홍보를 통해 음식물 쓰레기 발생을 줄이고 시민과 함께하는 자원순환 행정을 확대해 나갈 계획이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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