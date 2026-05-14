“노동절이 황금연휴로”…여행객 1163만명·철도 이용 ‘역대 최대’
올해 처음 법정 공휴일이 된 노동절(5월 1일)에 여행객 수와 철도 이용객이 모두 역대 최고치를 기록했다. 지역으로 떠난 비수도권 여행객은 전년 대비 70% 급증했다.
문화체육관광부는 14일 한국관광공사, 한국철도공사와 함께 지난 1일부터 3일까지 노동절 연휴 국민 여행 동향을 분석한 결과를 발표했다.
지난 1일 여행객 수는 1163만 명으로 지난해 같은 날(753만 명)보다 55% 늘었다. 여행 관련 신용카드 소비액도 7436억 원으로 전년(5322억 원) 대비 40% 증가했다.
지역별로는 비수도권 여행객 증가세가 두드러졌다.
수도권 여행객은 476만 명으로 37% 늘어난 반면, 비수도권은 687만 명으로 70% 급증했다.
연휴 기간 통신데이터를 분석한 결과 매일 약 1190만 명이 거주지를 벗어나 다른 지역을 여행한 것으로 나타났다.
철도 이용객도 사상 최고치를 경신했다.
KTX·새마을·무궁화 등 철도 이용객은 지난 1일 57만 6000명, 2일 57만 7000명으로 이틀 연속 역대 최다를 기록했다.
문체부는 노동절이 첫 법정 공휴일로 지정되면서 휴일 적용이 민간 부문에서 공공 부문으로 확대된 영향으로 분석했다.
문체부 강정원 관광정책실장은 “고유가로 인한 여행 심리 위축 우려에도 불구하고, 노동절 연휴에 많은 국민이 지역을 방문하는 것으로 나타났다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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