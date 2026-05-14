남양주시 ‘2035 공업지역기본계획’ 수립 확정
다산동·왕숙 일대 체계적 관리
경기 남양주시가 다산동 준공업지역과 왕숙기업이전단지를 대상으로 한 ‘2035년 남양주 공업지역기본계획’을 수립·확정하고 공업지역의 체계적 관리와 산업 활성화에 나선다.
남양주시는 14일 지역 내 공업지역의 관리 방향과 정비계획 등을 담은 ‘2035년 남양주 공업지역기본계획’을 확정·공고했다고 밝혔다.
이번 계획은 지난 2021년 제정된 ‘도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법’에 따라 마련됐다. 해당 법은 산업단지를 제외한 공업지역에 대해 지방자치단체가 관리 및 활성화 방향을 담은 기본계획을 의무적으로 수립하도록 규정하고 있다.
계획 대상지는 다산동 준공업지역과 3기 신도시 사업의 일환으로 추진 중인 왕숙기업이전단지이며, 산업단지를 제외한 약 48만㎡ 규모의 용도지역이 포함됐다.
시는 왕숙기업이전단지의 경우 기존 지구단위계획 내용을 반영했으며, 다산동 준공업지역에는 지역 특성에 맞춘 유연한 관리계획을 수립했다.
계획에는 다산동 준공업지역의 관리유형 설정을 비롯해 유형별 관리 방향, 산업진흥방안, 공간정비방안, 환경관리방안 등 공업지역의 체계적 관리와 활성화를 위한 세부 전략이 담겼다.
시 관계자는 “이번 공업지역기본계획 수립을 통해 공업지역 내 유휴부지와 주거 혼재 지역에 대한 합리적인 관리·정비 방안을 마련했다”며 “토지이용의 유연성과 자율성을 높일 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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