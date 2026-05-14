전지협-한국메타인지심리연구소와 업무협약 체결
㈔전국지역아동센터협의회는 한국메타인지심리연구소와 경계선 지능아동의 인지 및 정서·사회성 향상 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 경계선 지능아동의 통합적인 발달 지원과 건강한 성장을 도모하기 위해 양 기관 간 협력체계를 구축하고, 사업의 질적 향상을 위한 교육·연구·콘텐츠 개발 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲경계선 지능아동에 대한 사회적 인식 제고 활동 및 지원을 위한 상호 협력 ▲사업 활성화를 위한 다각적인 지원 방안 모색 ▲파견전문가 및 교육지도사 대상 교육 기획 및 진행 ▲경계선 아동·청소년의 발달 특성, 학습 환경 및 실제 생활 맥락을 반영한 교구재 리뉴얼 기획·개발 등을 공동으로 추진할 예정이다.
전국지역아동센터협의회는 복권기금으로 운영되는 ‘경계선 지능아동(느린학습자) 사회적응력 향상 지원사업’ 통합지원센터를 사회복지공동모금회로부터 위탁받아 운영하고 있으며, 경계선 지능아동을 지원하는 수행기관 및 참여기관, 파견전문가 교육, 네트워크 구축, 사업 효과성 연구 등을 진행하고 있다.
이번 협약을 통해 현장에서 경계선 지능아동을 직접 만나는 파견전문가와 교육지도사의 전문성을 높이고, 아동의 발달 특성과 실제 생활 맥락을 반영한 교육 지원 체계를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
특히 한국메타인지심리연구소의 전문성을 바탕으로 경계선 지능아동의 인지·정서·사회성 향상을 위한 교육과 교구재 개발 협력이 보다 체계적으로 이루어질 전망이다.
최선숙 전국지역아동센터협의회 사무총장은 “이번 협약은 경계선 지능아동을 위한 현장 지원의 전문성을 높이고, 아동의 건강한 성장을 돕는 협력 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라며 “양 기관의 전문성과 자원을 바탕으로 사업의 질적 향상을 위해 지속적으로 협력하겠다”고 밝혔다.
유선미 한국메타인지심리연구소 대표는 “경계선 지능아동의 발달 특성과 학습 환경을 고려한 교육 지원이 현장에서 실질적으로 이루어질 수 있도록 함께 노력하겠다”며 “파견전문가와 교육지도사의 역량 강화를 통해 아동의 인지 및 정서·사회성 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.
한편, 전국지역아동센터협의회는 2006년부터 보건복지부 인가를 받은 비영리 사단법인으로, 사회적 돌봄이 필요한 아동을 위한 정부와 사회의 제도 개선을 추진하고, 지역아동센터를 중심으로 이루어지는 아동의 교육과 복지 서비스의 질 제고를 지원하는 단체이다. 경계선 지능아동(느린학습자) 사회적응력 향상 지원사업은 복권위원회의 복권기금과 사회복지공동모금회가 지원하는 사업이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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