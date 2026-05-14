“외국인 계절 근로자 없으면 이젠 농업도 다 죽습니다”
경북도내 1만명 투입, 농업근로자 기숙사 건립 등 정주 여건 지원에 나서
경북도내에 외국인 계절근로자 1만여명이 투입돼 농번기 농촌 인력난 해소에 큰 도움을 주고 있다.
14일 경북도에 따르면 농번기 일손 부족 문제를 해결하기 위해 올해 상반기 도내에 배정된 전체 계절근로자는 역대 최대 규모인 1만4638명이다. 전국에서도 가장 많은 인원이다. 이 가운데 1만61명이 현재까지 입국해 영농 현장을 지원하고 있다.
도와 시군, 농협 등은 농촌 일손 부족 해소를 위해 계절근로자를 확대하고 근로 여건 개선에도 힘을 쏟고 있다.
도내 18개 시군은 라오스, 필리핀, 캄보디아, 베트남 등 해외 8개국 620개 지방정부(시군별 중복)와 계절근로자 운영을 위한 업무협약을 체결해 외국인력 공급망을 확대하고 있다. 업무협약 해외 지방정부는 라오스가 556개로 가장 많다.
농협에서는 계절근로자를 직접 고용한 뒤 단기 인력이 필요한 농가에 공급하는 공공형 계절 근로센터를 지난해 17곳에서 올해 23곳으로 확대했다.
도는 증가하는 외국인 근로자뿐 아니라 체류형 국내 근로자에게도 쾌적한 주거시설을 제공, 안정적인 고용인력을 확보하기 위해 농업근로자 기숙사를 확대하고 있다.
2022년 영양군이 농식품부 공모사업에 선정된 이후 도내 8개 시군이 추가로 기숙사 건립 사업을 추진 중이다. 영양군과 문경시는 기숙사를 준공해 공공형 외국인 근로자 숙소로 활용하고 있다. 도는 내년까지 폐교와 유휴시설 등을 활용해 10곳을 더 확충할 계획이다.
이와 함께 외국인 근로자 인권침해 방지와 피해 구제 지원을 위한 근거를 마련했으며 언어소통 도우미를 배치해 애로사항 해결을 돕고 있다.
입국 전 현지 사전교육과 입국 직후 초기교육을 통해 근로할 시군 현황, 이탈 시 불이익, 성실 근로자의 재입국 추천방안 등을 고지해 외국인 근로자의 현지 적응을 지원하고 있다.
도는 농번기 인력수급 특별대책 상황실을 운영하고 주요품목 주산지를 중심으로 인력수급 상황을 집중적으로 관리하고 있다.
내국인 인력공급 센터도 확대하고 농촌일손돕기운동을 대대적으로 추진할 계획이다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “외국인 계절근로자는 농촌 노동력 확보를 위한 대체인력이라는 인식을 넘어 농업의 지속가능성을 지탱하는 동반자로 받아들여야 한다”며 “계절근로자에 안전하고 쾌적한 환경을, 농가에는 인력 걱정 없이 농사에만 전념할 수 있는 기반을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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