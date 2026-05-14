농구 여제 박지수, ‘왕조 도전’ KB에 남는다…역대 최고액
‘농구 여제’ 박지수가 원소속팀 청주 KB에 남는다. KB는 올해 여자프로농구 자유계약선수(FA) 최대어로 거론된 박지수에게 역대 최고액 대우를 하며 집안 단속에 성공했다. KB는 FA 2차 협상에 나선 장신 가드 윤예빈까지 품으며 새 왕조 도전의 출발을 알렸다.
KB는 14일 박지수와 FA 재계약을 체결했다고 발표했다. 계약 기간 2년에 연간 총액 5억원, 총 10억원의 조건이다. 이번 계약으로 박지수는 WKBL 역대 최고 연봉 기록을 갈아 치웠다. 종전 최고 기록은 아산 우리은행에서 뛰는 김단비의 4억5000만원이었다.
KB는 “박지수가 지난 시즌 통합우승에 이어 백투백 챔피언에 도전하는 팀 여정에 동행한다. 차기 시즌에도 주장을 맡아 코트 안팎에서 구심점 역할을 수행할 예정”이라고 밝혔다.
국내 프로 무대에서 최고 센터로 군림 중인 박지수는 우승 제조기로 명성을 쌓아 왔다. 그는 KB 유니폼을 입고 데뷔한 이래 총 3차례 챔피언결정전 우승을 이끌었다. 유럽 무대를 거쳐 국내에 복귀한 지난 시즌 정규리그 평균 16.54점, 10.1리바운드를 기록하며 개인 통산 5번째 최우수선수(MVP)를 차지했다.
박지수는 지난 10일 FA 1차 협상이 끝난 시점에 계약 미체결 명단에 이름을 올리면서 이적 가능성이 제기되기도 했다. 하지만 왕조 건설의 꿈을 품고 있는 KB는 박지수가 반드시 필요하다고 판단해 잔류를 위한 총력전을 펼쳤다.
박지수는 “늘 응원해주시는 팬들과 깊은 신뢰를 보내주신 구단에 감사드린다”며 “큰 책임감을 느끼고 있다. 함께하는 동료들과 최선을 다하는 모습을 보여드리겠다”고 말했다.
통합우승을 달성한 KB는 유독 FA가 많았다. 이채은(3년 1억5000만원)과 이윤미(1년 5000만원), 김민정(1년 4000만원)에 이어 박지수까지 재계약에 성공했다. 아시아쿼터 선수 사카이 사라와도 일찌감치 1년 재계약을 맺었다. FA 슈터 강이슬이 우리은행으로 이적했지만, 용인 삼성생명에서 뛰던 윤예빈을 이날 영입해 전력 누수를 줄였다. KB는 윤예빈과 3년 연간 총액 1억5000만원에 계약했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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