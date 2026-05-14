넥슨, ‘마비노기’ 22주년 기념 ‘판타지 파티’ 6월 킨텍스 개최
넥슨이 다음 달 27일 일산 킨텍스에서 ‘마비노기’ 서비스 22주년을 기념하는 오프라인 행사인 ‘판타지 파티’를 개최한다.
‘판타지 파티’는 게임을 즐기는 밀레시안 이용자에게 감사의 마음을 전하고 개발진과 이용자가 함께 소통하기 위해 기획된 자리다. 현장에서는 게임의 향후 업데이트 내용과 방향성을 공유하는 쇼케이스가 열리며 무대 공연과 여러 참여형 이벤트가 진행된다.
쇼케이스는 넥슨 라이브와 ‘마비노기’ 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로도 생중계될 예정이다.
이번 행사의 티켓 예매는 부정 판매를 방지하고자 클린 예매 시스템으로 운영된다. 누적 2만 레벨 이상의 캐릭터를 보유한 이용자는 오는 25일 23시 59분까지 멤버십 번호를 발급받을 수 있다. 이후 인증을 완료한 인원은 28일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 예매가 가능하다.
현장에서는 최동민 디렉터가 직접 여름 업데이트 계획을 발표하며 ‘팀 세인트바드의 공연’ 등 무대 행사가 이어진다.
또한 ‘시네이드의 비밀 임무’, ‘브리아나와 함께 신들린 연주’, ‘아르젤라에게 고서 기증하기’, ‘밀레시안, 나 잡아 보~셈!’ 등 이용자가 직접 참여할 수 있는 프로그램들이 운영될 예정이다.
현장에 방문한 모든 이용자에게는 22주년 판타지 파티 컬렉션 굿즈를 포함한 웰컴 기프트를 증정한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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