경찰, 카카오페이 수사…中 알리페이에 고객정보 유출
경찰이 고객 동의 없이 개인정보를 무단으로 중국 알리페이에 넘긴 혐의로 카카오페이에 대해 수사하고 있는 것으로 확인됐다.
경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 카카오페이에 대해 신용정보법 위반 혐의로 수사하고 있다고 14일 밝혔다.
금융감독원으로부터 관련 자료를 전달받아 지난 3월쯤부터 자료를 들여다보며, 수사 방향을 정하고 있는 초기 단계로 전해지고 있다.
금감원 등에 따르면 카카오페이는 2018년부터 2024년 5월까지 고객 약 4000만명의 개인정보 542억건을 중국 간편결제 서비스인 알리페이 측에 전송한 혐의를 받고 있다.
이 같은 사태는 애플 아이폰 이용자가 카카오페이를 결제 수단으로 등록하는 과정에서 이뤄졌다.
당시 카카오페이는 알리페이의 중계를 통해 애플에 고객의 결제정보를 전송했고 이 과정에서 암호화된 휴대전화 번호, 이메일 주소, 충전 잔고 등 정보가 알리페이에 무단으로 넘어간 것으로 드러났다.
알리페이는 전송받은 정보를 ‘NSF 점수’(자금 부족 가능성을 판단하기 위해 매기는 고객별 점수) 산출 모델을 구축하는 작업 등에 활용한 것으로 전해졌다.
개인정보보호위원회는 지난해 1월 카카오페이에 이러한 사유로 과징금 59억6천800만원을 부과했다고 발표하면서 알려졌다.
이후 금감원도 카카오페이에 대한 조사를 마친 뒤 지난 2월 중징계에 해당하는 기관경고를 하고 과징금 129억7600만원과 과태료 480만원을 부과한 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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