사람 손 대신 기계가… 제주, 관광업계 디지털 장비 구입 지원
제주도가 구인난과 인건비 상승으로 어려움을 겪는 관광업계를 돕기 위해 서빙로봇 등 디지털 장비 구입비를 지원한다.
제주도와 제주도관광협회는 ‘2026년 관광산업체 디지털 전환 및 경쟁력 강화사업’ 참여업체를 오는 6월 12일까지 모집한다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 사람 손이 필요한 서비스를 장비로 대체해 최소 인력으로도 사업장을 운영할 수 있도록 지원하는 것이 목적이다.
지원 규모는 키오스크·청소로봇·서빙로봇 등은 최대 700만원, 테이블 주문기기와 기타 소형 장비는 최대 250만원 범위에서 실제 구입비의 50%를 보조한다. 공영관광지를 제외한 모든 사업체가 신청 가능하다.
제주도는 지난해 처음으로 디지털 기기 리스비용을 지원했다. 올해는 구입비 지원으로 방식으로 전환했다. 총 예산은 관광진흥기금 2억원이다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “고유가 영향으로 관광업체에 어려움이 예상된다”며 “운영의 효율성을 확대할 수 있는 방법을 함께 고민해 나가겠다”고 말했다.
제주도는 4월 이후 관광객 증가폭이 둔화되는 등 중동전쟁에 따른 부정적 영향이 가시화되고 있다.
4월 중 입도관광객은 118만6000명으로 전년 동기 대비 4만2000명 늘었지만, 같은 기간 내국인 관광객은 1000명 줄었다. 내국인 관광객이 감소세를 보인 것은 지난해 7월 이후 9개월 만이다.
내국인 관광객은 외국인에 비해 재방문율이 높고 방문객 규모가 5배 가까이 커 감소가 이어질 경우 숙박, 음식, 렌터카, 소매업 등 지역 경제 전반에 타격이 이어진다.
한국은행 제주본부 자료에 따르면 항공권 가격 상승과 항공편 공급 감소에 따라 당분간 제주 여행 수요 부진이 심화될 가능성이 있다.
대한항공 기준 국내선 유류할증료는 지난달 7700원에서 이달 3만4100원으로 5배 가량 오른 데 이어 6월에도 3만5200원(편도 기준)으로 소폭 인상된다.
제주 도착 국내선 공급석은 올해 1~2월 전년 동기 대비 15%(1252편), 3월 11%(513편) 증가한 뒤 4월에는 7%(343편) 감소했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사