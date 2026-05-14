“쇼핑 넘어 자산관리까지” 롯데백화점·SC제일은행 맞손
롯데백화점이 SC제일은행과 손잡고 백화점 우수 이용자 혜택을 금융 서비스로 넓힌다.
롯데백화점은 SC제일은행과 유통·금융을 결합한 비즈니스 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 롯데백화점의 우수 이용자 제도인 ‘에비뉴엘’과 SC제일은행의 자산관리 솔루션을 연계하는 것이 핵심이다.
협약에 따라 롯데백화점 에비뉴엘 고객은 SC제일은행의 자산관리 및 금융 컨설팅 서비스를 이용할 수 있게 된다. SC제일은행 우수 고객에게는 롯데백화점 에비뉴엘 등급에 준하는 전용 서비스와 쇼핑 혜택이 제공될 예정이다. SC제일은행의 글로벌 우수 고객에게도 에비뉴엘 혜택을 연계한다.
두 회사는 상호 이용자 데이터를 바탕으로 프로모션을 공동 기획하고 우수 고객 초청 행사를 진행하는 등 협력을 확대해나갈 계획이다.
정현석 롯데백화점 대표는 “유통과 금융의 경계를 뛰어넘는 혁신적인 프리미엄 서비스 모델을 구축했다는 데 의의가 크다”며 “글로벌 우수 고객을 확대할 수 있는 계기로 삼을 것”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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