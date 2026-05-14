시사 전체기사

공정위, LG화학‧한화솔루션 등 4개 석화업체 현장조사

입력:2026-05-14 15:23
공유하기
글자 크기 조정
공정거래위원회. 뉴시스

공정거래위원회가 석유화학업체 4곳의 담합 혐의를 포착해 조사에 착수했다.

14일 업계에 따르면 공정위는 이날 오전부터 LG화학과 한화솔루션, 애경, OCI 4개 업체 사무실에 조사관을 보내 자료를 확보하고 있다. 조사는 15일까지 이어질 전망이다.

공정위는 이들 업체가 폴리염화비닐(PVC)과 가소제 가격을 인상하는 과정에서 담합했다고 보고 있는 것으로 알려졌다. 가소제는 PVC를 유연하게 만드는 데 쓰는 첨가제다. PVC는 LG화학과 한화솔루션이, 가소제는 4곳 업체 모두에서 공급한다.


이번 조사는 중동 전쟁을 계기로 각종 원·부자재 공급난이 심화하는 가운데 각종 불공정행위에 대한 집중 단속의 일환으로 해석된다. 공급 차질 품목 중 하나인 나프타는 가소제의 핵심 원료다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
신현송 한은 총재 ‘26억 차익’ 강남 아파트 재건축 본궤도
정용진, 양도세 중과 직전 255억 주택 팔아…“세금 24억 아껴”
與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평
[속보] 광주 여고생 흉기 살해 피의자 신상공개…23세 장윤기
‘출근 안 하셨어요’… 북한산 오른 50대 여성 28일째 실종
고독사 6년새 1.6배 늘어… 외로움 이제 국가 관리 과제로
삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미
국민배당·부동산·특검법… 지선 3대뇌관 불붙이는 국힘
국민일보 신문구독