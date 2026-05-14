공정위, LG화학‧한화솔루션 등 4개 석화업체 현장조사
공정거래위원회가 석유화학업체 4곳의 담합 혐의를 포착해 조사에 착수했다.
14일 업계에 따르면 공정위는 이날 오전부터 LG화학과 한화솔루션, 애경, OCI 4개 업체 사무실에 조사관을 보내 자료를 확보하고 있다. 조사는 15일까지 이어질 전망이다.
공정위는 이들 업체가 폴리염화비닐(PVC)과 가소제 가격을 인상하는 과정에서 담합했다고 보고 있는 것으로 알려졌다. 가소제는 PVC를 유연하게 만드는 데 쓰는 첨가제다. PVC는 LG화학과 한화솔루션이, 가소제는 4곳 업체 모두에서 공급한다.
이번 조사는 중동 전쟁을 계기로 각종 원·부자재 공급난이 심화하는 가운데 각종 불공정행위에 대한 집중 단속의 일환으로 해석된다. 공급 차질 품목 중 하나인 나프타는 가소제의 핵심 원료다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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