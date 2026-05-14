충북 중대시민재해 시설물 ‘이상무’
도, 내달까지 35곳 민관 합동 점검
충북도는 오는 6월까지 중대시민재해 대상시설로 지정된 시설물에 대해 민관협력자문단과 함께 합동 현장점검을 실시하고 있다고 14일 밝혔다.
도는 이날 지난 3월 신규로 지정된 청주시 오송읍에 위치한 보건환경연구원 구내식당과 음성군 맹동면 봉현교 등 2곳을 방문해 점검했다.
보건환경연구원 구내식당은 올해 준공된 72석 규모의 시설이다. 봉현교는 2015년 준공된 3종 교량으로 현재 안전등급 B등급을 유지하고 있다.
도는 보건환경연구원 구내식당의 식재료 보관 상태와 보존식 관리, 식기류 소독 등 위생관리 실태를 확인했다. 조리장 바닥 상태와 배수로 물고임 여부 등 작업환경의 안전성을 집중적으로 살폈다.
봉현교의 교면 포장 균열 및 패임, 난간의 변형과 부식 여부, 신축 이음부와 하부 구조물의 누수 상태 등을 확인했다.
도는 지난 4월부터 도내 중대시민재해 대상시설 35곳을 대상으로 민관 합동점검을 하고 있다. 이번 점검에서 발견된 위험요인은 신속히 개선해 도민의 생명과 신체를 보호하고 공중이용시설을 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하는 데 지속적으로 노력할 계획이다.
정진자 충북도 안전정책과장은 “중대시민재해는 사전 예방과 현장 중심의 안전관리가 무엇보다 중요하다”며 “도민이 안심할 수 있는 안전한 공공시설 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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