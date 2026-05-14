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[속보] 시진핑 “중-미 건설적·전략적 안정관계 수립 합의”

입력:2026-05-14 14:52
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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징 천단 인근에서 마주 서 있다. AP/연합뉴스

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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