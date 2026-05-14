전북소방, 전국소방기술경연대회 첫 종합우승
화재·구조·구급 등 전 분야서 전국 최고 성적
전국 19개 시·도 제쳐… “현장 대응 역량 입증”
전북특별자치도소방본부가 전국소방기술경연대회에서 처음으로 종합우승을 차지했다.
전북소방본부는 충남 공주 중앙소방학교에서 열린 ‘제39회 전국소방기술경연대회’에서 전국 19개 시·도 소방본부 가운데 종합 1위를 기록했다고 14일 밝혔다.
전국소방기술경연대회는 화재진압과 구조, 구급, 화재조사 등 소방 현장 대응 역량을 겨루는 전국 단위 대회다. 전북소방이 종합우승을 차지한 것은 이번이 처음이다.
이번 대회에는 전국 소방공무원과 의용소방대원 등 5000여명이 참가했다. 전북소방은 소방공무원 35명 등 총 50명의 선수단을 꾸려 화재전술과 응용구조전술, 최강소방관, 드론경진대회 등 12개 종목에 출전했다.
전북소방은 화재 대응과 구조·구급, 화재조사 등 소방 업무 전반에서 고른 성적을 거두며 전국 최고 수준의 현장 대응 역량을 입증했다는 평가를 받았다.
전북소방본부는 반복적인 실전 훈련과 팀 단위 전술 강화가 이번 성과로 이어졌다고 설명했다. 실제 재난 현장을 가정한 전술 훈련을 지속하며 대원들의 현장 대응 능력을 높여왔다.
이오숙 전북소방본부장은 “이번 종합우승은 현장에서 묵묵히 소임을 다해온 전북 소방 전체의 값진 결실”이라며 “전국 최고 수준의 역량을 도민 안전으로 이어갈 수 있도록 현장 대응 체계를 더욱 강화하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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