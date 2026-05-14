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부산대, 개교 80주년… 미래 100년 청사진 공개

입력:2026-05-14 14:50
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AI 혁신 기반 글로벌 연구중심대학 선언
“AX 선도대학” 미래 교육 대전환 추진
개교 80주년 맞아 미래 100년 비전 제시

최재원 부산대 총장과 주요 참석자들이 14일 부산대 10·16기념관에서 열린 개교 80주년 기념식에서 ‘부산대 2035 비전 선포식’ 세레모니를 진행하고 있다. 부산대 제공

부산대학교가 개교 80주년을 맞아 글로벌 탑100 대학 도약과 인공지능(AI) 기반 혁신 대학 전환을 선언하며 미래 100년 비전을 제시했다.

부산대는 14일 교내 10·16기념관에서 ‘제80주년 개교기념식’을 열고 교육 혁신과 연구 경쟁력 강화, 글로벌 협력 확대 등을 담은 미래 발전 전략을 발표했다.

1946년 우리나라 최초의 종합 국립대로 출범한 부산대는 이날 기념식을 통해 지난 80년의 역사와 성과를 되돌아보는 한편, 글로벌 연구중심대학으로 도약하겠다는 의지를 공식화했다.


부산대학교가 14일 개교 80주년 기념식에서 AI 영상 기술로 구현한 고(故) 윤인구 초대 총장의 특별 영상을 상영하고 있다. 부산대 제공

특히 최재원 부산대 총장은 기념사에서 “개교 100주년에는 세계 TOP100 대학에 오르기 위한 장엄한 여정을 다시 시작한다”고 선언했다.

최 총장은 “부산대 80년의 역사는 대한민국이 걸어온 성장의 역사와 함께해 왔다”며 “AI 대전환 시대를 맞아 전국의 AX(인공지능 전환) 선도대학이 되겠다”고 강조했다.

이날 행사에서는 부산대 초대 총장인 고(故) 윤인구 총장을 AI 영상 기술로 구현한 특별 영상도 공개됐다. 영상에는 1946년 부산대 설립 배경과 당시 비전이 담겼다.


예술대 학생과 동문이 제작한 개교 80주년 기념영상도 상영돼 대학의 역사와 성과를 조명했다.

최재원 부산대 총장(가운데)이 14일 개교 80주년 기념식에서 ‘PNU 발전공로상’을 수상한 제해치 홍보팀장(왼쪽)과 박경화 기획평가과장에게 표창을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 부산대 제공

행사에서는 부산대의 미래 발전 방향을 담은 비전 선포식과 함께 ‘자랑스러운 부산대인 상’ 시상도 진행됐다.

수상자로는 친환경 선박·환경기술 기업 파나시아를 이끄는 이수태 회장과 국제구호단체 ‘한끼의식사기금’을 설립한 윤경일 이사장이 선정됐다.

부산대는 이날 개교 80주년을 맞아 대학 발전에 기여한 교직원에게 처음으로 ‘PNU 발전공로상’도 수여했다. 참여형 학습공간 조성과 행정혁신을 이끈 박경화 기획평가과장과 부마민주항쟁 등 부산대 역사·정체성 브랜딩과 디지털 홍보 강화에 기여한 제해치 홍보팀장이 수상자로 선정됐다.

부산대는 앞으로 AI 교육 혁신과 연구 경쟁력 강화, 지역사회 상생, 글로벌 협력 확대 등을 통해 국가균형발전과 지역혁신을 선도하는 국가거점 국립대 역할을 강화할 계획이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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