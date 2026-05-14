李대통령 “이자율 60% 이상, 불법대출 원금도 무효”

李대통령 “이자율 60% 이상, 불법대출 원금도 무효”
“업자는 형사처벌”
이재명 대통령이 불법 사금융과 고리대금업을 강하게 비판하며 금융권의 공적 책임과 포용금융 확대를 촉구했다.
14일 이 대통령은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “고리대, 도박은 망국 징조”라며 “금융은 민간 영업 형태지만 국가 발권력과 독과점적 인허가에 기반한 준공공사업이니 공적 책임을 다해야 한다”고 밝혔다. 이어 “서민금융, 포용금융을 신속하게 그리고 최대한 확보하겠다”고 덧붙였다.
해당 게시글에는 지난해 11월부터 올해 4월까지 진행된 불법 사금융 특별 단속을 통해 총 1553명을 검거했다는 내용이 담긴 금융당국 보고서 사진이 함께 첨부됐다.
이 대통령은 불법 사금융에 대한 강력한 대응 의지와 함께 구체적인 법적 기준도 제시했다. 그는 “법정 이자 초과 대출은 무효, 이자율(명목 불문) 60% 이상이면 원금도 무효”라며 “갚을 필요 없고 그렇게 빌려준 업자는 형사처벌까지 된다. 무허가 대부업도 처벌된다”고 설명했다.
앞서 이 대통령은 지난 12일 국무회의에서도 2000년대 초반 카드 사태 당시의 연체 채권을 아직도 추심 중인 민간 부실채권 처리회사 ‘상록수’의 행태를 겨냥해 “원시적 약탈금융”이라고 강하게 비판한 바 있다.
또한 지난 6일에는 김용범 청와대 정책실장이 금융기관을 ‘준공공기관’으로 규정한 것을 두고 “아주 잘 지적하셨다”고 호응하기도 했다. 이번 소셜미디어 메시지 역시 일련의 발언들과 같은 맥락에서 서민을 위한 ‘포용적 금융’의 역할을 다시 한번 강조한 것으로 풀이된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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